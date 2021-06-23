Temmuz ayının gelmesiyle birlikte adli tatilin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Başta yargı işlemleri olan vatandaşlar olmak üzere adli tatil tarihleri merak konusu oluyor. Peki, adli tatil ne zaman başlıyor? 2021 Adli tatil ne zaman bitecek ve kaç gün sürecek? İşte merak edilen detaylar...

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar. Her yıl olduğu gibi bu yıl da adli yıl tatili 20 Temmuz'da başlayacak.

İşte adli tatilde görülen davalar;