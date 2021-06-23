Temmuz ayının gelmesiyle birlikte adli tatilin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Başta yargı işlemleri olan vatandaşlar olmak üzere adli tatil tarihleri merak konusu oluyor. Peki, adli tatil ne zaman başlıyor? 2021 Adli tatil ne zaman bitecek ve kaç gün sürecek? İşte merak edilen detaylar...
ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar. Her yıl olduğu gibi bu yıl da adli yıl tatili 20 Temmuz'da başlayacak.
İşte adli tatilde görülen davalar;
ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR
Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:
a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.