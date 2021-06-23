Türkiye, Coronavirüs salgınıyla mücadelede destan yazdı. Donanımlı hastaneleri ve güçlü sağlık ordusuyla virüse göz açtırmadı. 43 milyona yakın vatandaşını COVİD-19'a karşı aşıladı.

Bir yandan da yerli aşı çalışmalarını hızlandırdı. FAZ-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı.

Programa video konferans ile bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli COVİD- 19 aşısının adının 'TURKOVAC' olduğu açıklandı. "Bu aşımızla birlikte Türkiye artık yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. İnşallah birkaç hafta içinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız" açıklaması yaptı.