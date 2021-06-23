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    Başkan , Faz-3 aşamasına gelen yerli aşımızın ismini açıkladı

    , Coronavirüs salgınıyla mücadelede destan yazdı. Donanımlı hastaneleri ve güçlü sağlık ordusuyla virüse göz açtırmadı. 43 milyona yakın vatandaşını COVİD-19'a karşı aşıladı. Başkan , yerli COVİD- 19 aşısının adının 'TURKOVAC' olduğu açıklandı.

    Türkiye, Coronavirüs salgınıyla mücadelede destan yazdı. Donanımlı hastaneleri ve güçlü sağlık ordusuyla virüse göz açtırmadı. 43 milyona yakın vatandaşını COVİD-19'a karşı aşıladı.

    Bir yandan da yerli aşı çalışmalarını hızlandırdı. FAZ-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı 'nde başladı.

    Programa video konferans ile bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli COVİD- 19 aşısının adının 'TURKOVAC' olduğu açıklandı. "Bu aşımızla birlikte artık yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. İnşallah birkaç hafta içinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız" açıklaması yaptı.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Faz-3 aşamasına gelen yerli aşımızın ismini açıkladı