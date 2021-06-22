Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AFAD DA UYARDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bugün öğle saatlerinden itibaren, Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun."
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI
İstanbul Valiliği'nden "İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin raporuna göre; Bugün (23 Haziran) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yapıldı.