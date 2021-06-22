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    • Güncel
    • 23.06.2021 06:25
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    • 23.06.2021 13:53
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    | İstanbullar dikkat! Meteoroloji, Valilik ve AFAD peş peşe uyardı! Kuvvetli geliyor

    ? sorusu Haziran ayını bitirirken en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Meteoroloji’den gelen son dakika haberine göre bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Öte yandan Valilik ve AFAD'dan da İstanbul'a yağış uyarıları geldi. İşte il il

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    AFAD DA UYARDI
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Bugün öğle saatlerinden itibaren, Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun."

    İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI
    İstanbul Valiliği'nden "İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin raporuna göre; Bugün (23 Haziran) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yapıldı.

    Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! Sel, yıldırım, hortum...

        HAVA SICAKLIĞI: Yurdun doğu kesimleri ile Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Trakya'dan başlamak üzere bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        ÇANAKKALE °C, 32°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 27°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 30°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 31°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu; bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İZMİR °C, 35°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KÜTAHYA °C, 26°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 36°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 34°C
        Parçalı ve az bulutlu

            AKDENİZ
            Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Orta Toroslar Mevkii, Hatay ve Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ADANA °C, 31°C
            Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ANTALYA °C, 30°C
            Parçalı ve az bulutlu

            HATAY °C, 29°C
            Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ISPARTA °C, 29°C
            Parçalı ve az bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 27°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ÇANKIRI °C, 28°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 27°C
            Parçalı bulutlu

            KONYA °C, 27°C
            Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 24°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 29°C
            Parçalı bulutlu

            SİNOP °C, 26°C
            Parçalı bulutlu

            ZONGULDAK °C, 25°C
            Parçalı bulutlu

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çorum, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                AMASYA °C, 31°C
                Parçalı bulutlu

                BAYBURT °C, 33°C
                Parçalı bulutlu

                SAMSUN °C, 25°C
                Parçalı bulutlu

                TRABZON °C, 25°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                DOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                ERZURUM °C, 31°C
                Parçalı ve az bulutlu

                KARS °C, 33°C
                Parçalı ve az bulutlu

                MALATYA °C, 33°C
                Az bulutlu ve açık

                VAN °C, 29°C
                Az bulutlu ve açık

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                ADIYAMAN °C, 34°C
                Az bulutlu ve açık

                DİYARBAKIR °C, 35°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP °C, 32°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT °C, 36°C
                Az bulutlu ve açık
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | İstanbullar dikkat! Meteoroloji, Valilik ve AFAD peş peşe uyardı! Kuvvetli geliyor