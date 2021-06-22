Yerli aşı inaktif mi MRNA mı olacak? Yerli aşı hangi firma üretecek?

Yerli aşı hangi firma üretecek? Yerli aşı inaktif mi MRNA mı olacak? Yerli aşının üretiminin nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiyede'de bir yandan aşılama çalışmaları devam ederken, yerli aşının üretimi de hız kazandı. Yerli aşı çalışmalarında gönüllü olmak için enabiz.gov.tr adresinden başvuru yapılabiliyor. Peki; yerli aşı hangi firma üretecek? Yerli aşı inaktif mi MRNA mı olacak?
YERLİ AŞI HANGİ FİRMA ÜRETECEK?
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, koronavirüs salgınına karşı VLP temelli yerli aşının bu yıl kasım-aralık gibi kullanılır hale getirilmesinin planlandığını söyledi.
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, yerli aşı çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
COVID-19 ile ilgili 7 yerli aşı çalışmasını desteklediklerini hatırlatan Mandal, VLP temelli aşıda Faz-1'in tamamlandığını kaydetti.
Mandal, elde edilen sonuçların son tetkiklerinin yapılmakta olduğunu ifade ederek, 10 Haziran itibarıyla Faz-2 çalışmasına başlamayı planladıklarını söylemişti.