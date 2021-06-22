Yerli aşı inaktif mi MRNA mı olacak? Yerli aşı hangi firma üretecek?

Yerli aşı hangi firma üretecek? Yerli aşı inaktif mi MRNA mı olacak? Yerli aşının üretiminin nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiyede'de bir yandan aşılama çalışmaları devam ederken, yerli aşının üretimi de hız kazandı. Yerli aşı çalışmalarında gönüllü olmak için enabiz.gov.tr adresinden başvuru yapılabiliyor. Peki; yerli aşı hangi firma üretecek? Yerli aşı inaktif mi MRNA mı olacak?