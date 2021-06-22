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    nedir? Yerli aşı inaktif mi? TURKOVAC ne zaman çıkacak? 3. faz son durum

    Yerli koronavirüs aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, 'nde başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerli aşının adını vatandaşlarla paylaştı. Peki, nedir? Yerli aşı inaktif mi? TURKOVAC ne zaman çıkacak? 3. faz son durum İşte 3. faz son durum...

    Yerli aşı ismi nedir?

    Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı bugün başladı. Milyonların beklediği aşının adını Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Vatandaşlar yapılan açıklamanın ardından aşının yeni adını merak ediyor. Peki, yerli aşı ismi nedir? Yerli aşı inaktif mi? TURKOVAC ne zaman çıkacak? İşte 3. faz çalışmalarında yaşanan son gelişmeler

    YERLİ AŞININ İSMİ NE OLACAK?

    TURKOVAC

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

    İşte faz 3 çalışmalarına dair bilgiler;

    FAZ-3 ÇALIŞMALARI BAŞLADI

    Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

    25 YAŞ ÜSTÜ AŞI BAŞLIYOR

    Bakan Koca sosyal medya paylaşımında "Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin." ifadelerini kullandı.

        TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

        Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.20 itibarıyla 42 milyon 779 bin 999'a ulaştı.

        Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 21 Haziran saat 23.20 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 28 milyon 279 bin 203, ikinci doz aşı 14 milyon 500 bin 796 oldu.

        Böylece doz miktarı 42 milyon 779 bin 999'a yükseldi.

        İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 5 milyon 459 bin 622, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 371 bin 963 bin, toplam 7 milyon 831 bin 585, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 364 bin 275, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 209 bin 736, toplam 3 milyon 574 bin 11, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 901 bin 963, ikinci doz aşı sayısı 987 bin 409, toplam 2 milyon 889 bin 372 doz olarak kayıtlara geçti.

        TÜRKİYE, EN YÜKSEK PERFORMANSI GÖSTEREN ÜLKE OLDU

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, Kovid-19 aşılama hızıyla dünyanın en yüksek performansını gösteren ülkesi olduğunu bildirdi.

        Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımda, şu bilgileri verdi:

        "Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45'inin aşısı yapıldı."

        Koca, paylaşımında ülkelerin aşılama hızına ilişkin tabloya da yer verdi.
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