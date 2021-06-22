Yerli aşının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerli aşının adını vatandaşlara duyurdu. Peki, TURKOVAC nedir, ne demek? Vac ne demek? Yerli aşı TURKOVAC anlamı nedir? İşte merak edilenler...
TURKOVAC NEDİR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.
İşte merak edilenler;
FAZ-3 ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı.
Başkan Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız."
Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.