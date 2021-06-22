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    , ne demek? Vac ne demek? Yerli aşı anlamı nedir?

    Yerli aşıda Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı bugün başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "" olduğunu açıkladı. Vatandaşlar TURKOVAC aşısına dair detayları merak ediyor. Peki, , ne demek? Vac ne demek? Yerli aşı TURKOVAC anlamı nedir? İşte merak edilenler...

    TURKOVAC nedir?

    Yerli aşının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerli aşının adını vatandaşlara duyurdu. Peki, TURKOVAC nedir, ne demek? Vac ne demek? Yerli aşı TURKOVAC anlamı nedir? İşte merak edilenler...

    TURKOVAC NEDİR?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

    İşte merak edilenler;

    FAZ-3 ÇALIŞMALARI BAŞLADI

    Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı.

    Başkan Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız."

    Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

        25 YAŞ ÜSTÜ AŞI BAŞLIYOR

        Bakan Koca sosyal medya paylaşımında "Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin." ifadelerini kullandı.

        TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

        Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.20 itibarıyla 42 milyon 779 bin 999'a ulaştı.

        Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 21 Haziran saat 23.20 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 28 milyon 279 bin 203, ikinci doz aşı 14 milyon 500 bin 796 oldu.

        Böylece doz miktarı 42 milyon 779 bin 999'a yükseldi.

        İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 5 milyon 459 bin 622, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 371 bin 963 bin, toplam 7 milyon 831 bin 585, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 364 bin 275, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 209 bin 736, toplam 3 milyon 574 bin 11, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 901 bin 963, ikinci doz aşı sayısı 987 bin 409, toplam 2 milyon 889 bin 372 doz olarak kayıtlara geçti.
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