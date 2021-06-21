"Müsilajın bir kısmı buradan gidiyor, bir kısmı da halen Marmara suyunun etkisi, orada oluşmaya devam ediyor. Ege'de sirkülasyon fazla olduğu için orada Marmara gibi yoğunlaşmasını beklemiyoruz. Ege'de akıntı fazla, tuzluluk yüksek, oksijen yüksek, kirlilik Marmara'ya göre daha az, böyle olunca da orada bir yoğunlaşmasını beklemiyoruz."