Türkiye, nefesini tuttu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden çıkacak kararı bekledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün toplantı sonrası basın toplantısı düzenledi. 1 Temmuz itibariyle COVİD-19 tedbirleri kapsamında alınan kararlar hakkında bilgi verdi. O kararlar, şöyleydi.

Türkiye salgın döneminin dünyada en parlayan ülke olmuştur. Sanayi üretimimiz yükselişini düzenli olarak sürdürüyor. Sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam 4 milyon sınırına dayanarak, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Salgın döneminde işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımızı kısa çalışma ödeneğinden pek çok destekle destekledik. Turizimcilere verdiğimiz KDV desteğini de 1 ay daha uzatıyoruz. Bu konuda oldukça iyi bir yere geldik.

Bugün itibariyle yaptığımız aşı sayısı 43 milyon doza yaklaşmıştır. Son 1 haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke olduk. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde 18 yaş nüfusumuzun üstünün tamamını aşılama kapsamına almaktır.

1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı da 24:00'e çekiyoruz.

Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehiriçi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.

AŞI OLUN ÇAĞRISI

Türkiye, aşılamada gaza bastı. Dün itibariyle aşı olanların sayısı 43 milyonu aştı. Başkan Erdoğan da açıklamasında bütün vatandaşları aşı olmaya davet etti.

ADIM ATMA SIRASI AB'DE

Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü. Erdoğan, Türkiye'nin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını, somut adım atma sırasının AB'de olduğunu belirtti. Türkiye ile olumlu gündemin hayata geçirilmesinin vaktinin çoktan geldiğini ifade etti.