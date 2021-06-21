Başkan Recep Tayyip Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.
Görüşmede Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek konuların görüşüldüğü bildirildi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler ele alındı.
SOMUT ADIM ATMA SIRASI AB'DE
Erdoğan, Türkiye'nin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını, somut adım atma sırasının AB'de olduğunu belirterek, Türkiye ile olumlu gündemin hayata geçirilmesinin vaktinin çoktan geldiğini ifade etti.
Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine bir an evvel ve önkoşulsuz şekilde başlamak gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, kamu sağlığı, iklim değişikliği ile içişleri, göç ve terörizmle mücadelede işbirliği alanlarını da içerecek şekilde Yüksek Düzeyli Diyalog toplantılarının başlatılmasını arzu ettiklerini dile getirdi.