VİZE SERBESTİSİNİ BEKLİYORUZ

Başkan Erdoğan, vize serbestisinin temininin de Türk halkının uzun süredir beklediği bir adım olduğunu belirterek, 18 Mart Mutabakatının tüm unsurlarıyla ve güçlendirilerek hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

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