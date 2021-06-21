"Her zaman sanatın ve sanatçının yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla devletimizin ilgili kurumları salgın tedbirlerinden etkilenen sektörlerin başında gelen müzik camiasını da bu süreçte yalnız bırakmamış, bütün imkanlarıyla desteklemiştir.

Bu gerçeğe rağmen, siyasi bocalamalarını toplumsal kutuplaşma çabalarıyla örtmeye çalışanların türlü çarpıtma ve yalanlarla müzikli eğlence mekanlarıyla ilgili adımı da kullanmaya çalışmalarını milletimiz ibretle takip etmektedir.

Özlem duydukları eski Türkiye alışkanlarını terk edemeyenlerin, sahte bir yaşam tarzı tartışmasıyla suni bir gündem oluşturarak toplumu kutuplaştırmaya ve buradan siyasi rant devşirmeye girişmeleri, bir acziyet örneği olarak kayıtlara geçmiştir.

Tüm dünyanın baş etmeye çalıştığı salgın musibetinden tamamen kurtulmak için devlet ve millet olarak hassasiyet göstermeye devam edecek ve bu başarılı mücadelemizi manipüle etmeye çalışanlara prim vermeyeceğiz."