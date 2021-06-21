Antalya Diplomasi Forumu'nda Başkan Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu 50'nin üzerinde ikili görüşme yaptı

Başkan Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ADF, Belek Turizm Bölgesi'ndeki 16 bin metrekarelik NEST Kongre Merkezi'nde başarılı bir şekilde tamamlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üst düzeyde tedbirlerin alındığı forumda, tüm katılımcı ve görevliler her gün PCR testi yapılarak salona alındı.

Başkan Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan ve üç gün süren foruma, 11 ülkenin devlet ve hükümet başkanı, 41 dışişleri bakanı ve bakan seviyesindeki konuklar ile 60'a yakın uluslararası örgüt temsilcisi ve üst düzey kişiler katıldı.

Oturum ve yan etkinliklerin yanı sıra 15 panel ile yuvarlak masa toplantılarının gerçekleştirildiği forumda, iki akşam yemeği, bir resepsiyon, üç kültürel etkinlik düzenlendi. Forumda yapılan etkinliklerin tamamı televizyonlardan ve sosyal medya platformundan canlı olarak tüm dünyaya aktarıldı.

Tarihte ilk yazılı anlaşma olan Kadeş'ten bugüne uzanan ve 85 başlıktan oluşan Diplomasi Tüneli oluşturuldu ve dünyaca ünlü fotoğrafçı Ara Güler ile ressam Osman Hamdi Bey'in eserleri dijital olarak sergilendi. Salgın, Orta Doğu, Balkanlar, Göç, Doğu Akdeniz, Kafkasya ve Asya başlıklarında düzenlenen dijital sergide, 1500 kare fotoğraf paylaşıldı.

GÜNLÜK 8 BİN PCR TESTİ YAPILDI

Türkiye'deki 50'den fazla üniversiteden 256 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, 4 gün boyunca misafir edildi, Antalya'dan 30 mihmandar öğrenci katıldı.

Biri hastane 8 noktada oluşturulan PCR test merkezlerinde, korumalar, davetliler ve personelle birlikte günlük 8 bin Kovid-19 testi yapıldı. Dışarıda görevli personelde 2 pozitif vaka çıktı, bu kişiler hemen devreye giren izolasyon ekiplerince karantinaya alındı.

GENÇLERLE TECRÜBE PAYLAŞILDI

Bakan Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ve basketbol antrenörü Ergin Ataman, forum çerçevesinde gençlerle buluştu, tecrübelerini paylaştı.

Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 50'nin üzerinde ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ve Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Gabon Dışişleri Bakanı Pacome Moubelet Boubeya, Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ve Madagaskar Dışişleri Bakanı Dr. Djacoba A. S. Oliva Tehindrazanarivelo'nun da olduğu 35 ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumartesi ve pazar günü de ikili görüşme trafiği hız kesmeden devam etti.

KOVİD-19 BAŞLADIKTAN SONRA ULUSLARARASI ALANDA YAPILAN İLK FORUM

Kovid-19 başladıktan sonra uluslararası alanda yapılan ilk forum özelliğini taşıyan organizasyonda, farklı konularda ikili anlaşmalar da sağlandı.

Forumun "Global İletişim Ortağı" olan ve 13 dilde yaptığı yayınlarla dünyadaki gelişmeleri aktaran Anadolu Ajansı (AA) da merkezde stant açtı.

Diplomasinin nabzının tutulduğu forum, Bakan Çavuşoğlu'nun basın toplantısıyla sona erdi.