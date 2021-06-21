Dilek, enerji sektörünün hızla geliştiğini belirterek, "Türkiye'de 2000'li yıllardan bu yana enerji sektörü hızla gelişiyor. Ancak güneş enerjisinde daha hızlı adımlar atmamız gerekiyor. Türkiye'ye güneşin geliş açısı, güneşli gün sayısı bizler için büyük bir avantaj. Ancak toplam enerji sektöründe henüz yüzde 3'lük bir paya sahibiz. Bunu daha çok arttırmamız gerekiyor." diye konuştu.