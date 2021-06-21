Global Enerji Derneği ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen toplantıda, Türkiye'de enerji sektörünün geleceğine ilişkin çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıda konuşan, Domino Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, güneş enerjisinin Türkiye'de yerli ve milli kaynaklar açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.
Dilek, enerji sektörünün hızla geliştiğini belirterek, "Türkiye'de 2000'li yıllardan bu yana enerji sektörü hızla gelişiyor. Ancak güneş enerjisinde daha hızlı adımlar atmamız gerekiyor. Türkiye'ye güneşin geliş açısı, güneşli gün sayısı bizler için büyük bir avantaj. Ancak toplam enerji sektöründe henüz yüzde 3'lük bir paya sahibiz. Bunu daha çok arttırmamız gerekiyor." diye konuştu.