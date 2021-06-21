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    • 22.06.2021 01:40
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    Sağlık Bakanı 21 Haziran raporunu paylaştı: 1 milyon 195 bin 426 doz aşı

    Son dakika haberi... 'nin aşılama süreci hızlandı. Sağlık Bakanı , Kovid-19 ile mücadele kapsamında dün 1 milyon 195 bin 426 doz aşı yapıldığını duyurdu.

    24 saatte kaç aşı yapıldı?

    'nin aşılama süreci hızlandı.

    Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından 21 Haziran aşı raporunu paylaştı.

    Bakan Koca, "Normal hayata geçiş için 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı." bilgisini aktardı.

    Ayrıca dünkü aşıların 1 milyonuncu dozunun saat 18.56'da Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldığını duyuran Koca, "Sağlık personelimizden günün sembol ismi, Emine Altuner. Aşıdan sorumlu hekim arkadaşımız, Ömer Çankaya. Aşısını yaptıran Halime Hanım, salgınla mücadele için aramıza katıldı." ifadesini kullandı.

    Koca, paylaşımında 'in fotoğrafına da yer verdi.

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