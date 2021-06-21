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    • 22.06.2021 06:34
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    • 22.06.2021 06:34
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    ve 'de yangın paniği!

    'da 6 katlı binanın zemin katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Binada oturanlar evlerini tahliye ederken, bitişikteki evlerde oturanlar da tedirginlik yaşayıp sokağa çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedaviye alındı. Öte yandan ’de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 1’i bebek 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

    AJANSLAR
    Gece yarısı yangın paniği!

    Yangın saat 00.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın zemin katındaki dairede çıktı. İddiaya göre oturma odasında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında alevler hızla yayıldı.

    Evde oturanlar, müdahale etmelerine rağmen yangını kontrol altına alamayınca dışarı çıkarak canlarını kurtardı. Bu sırada yanan daireden dağılan duman apartmanı kapladı. Bunun üzerine 112 Acil çağrı merkezine ihbarda bulunan daire sakinlerinin bir kısmı zorlukla evlerini tahliye etti. Yakında oturan birçok aile de yaşadığı tedirginlik nedeniyle sokağa çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, evlerinden çıkarak yanan bunanın çevresinde toplanan mahalle sakinlerini güçlükle uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri yangına müdaha etti. Bu sırada yayılan duman nedeniyle evlerinde mahsur olan ailelerin de tahliyeleri itfaiye tarafından sağlandı. Yangın ekiplerin 1 saat süren çabası ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi ise olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


        Elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        APARTMANDA YANGIN PANİĞİ: 1'İ BEBEK 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
        Kırıkkale'de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i bebek 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yangın, merkez Rasattepe Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde bir apartmanda sabaha karşı çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının dumanı önce daireyi ardından da tüm apartman boşluğunu sardı.



        Mesaiden dönen bir komşu, oluşan koku ve çıkan dumanları fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmanın elektriğinde oluşan sorun nedeniyle açılmayan bina kapısı itfaiye ekiplerince yerinden sökülerek açıldı. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çıkan alevlere müdahale ederken dairelerde mahsur kalanlar tahliye edildi. Yan apartmanlarda oturan aileler de tedirginlik sebebiyle sokağa çıkarken büyük panik yaşandı.



            SAĞLIK EKİPLERİ APARTMANDAKİLERİ MEGAFON İLE UYARDI
            Binaya uzatılan merdiven ile dumandan etkilenen bazı apartman sakinleri de kurtarıldı, bir muhabbet kuşu da telef oldu. Belirtilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, apartman sakinlerini megafon ile pencere ve balkonlara çıkıp temiz hava almaları noktasında uyardı. Tamamen tahliye edilen apartmanda dumandan etkilenen 1'i bebek 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıktığı daire tamamen yanarken eşyalar da kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


            "KAPI KİLİTLENMİŞ DURUMDAYDI"
            Televizyon izlediği esnada dumanı fark ettiğini anlatan Metin Özüak, "İşten gelmiş evde oturuyordum. Sonrasında bir gürültü geldi ve sese çıktım. Duman yükseldiğini gördüm ve hemen 112 Acil Servisi aradım. Karşı binadan koku geldiğini ve yoğun bir duman olduğunu bildirdim. Sonrasında acil servis ekipleri hemen geldiler, müdahale ettiler. İtfaiye ekipleri geldi ve kapılar açıldı. Elektrik kontağında problem olduğu için kapı kilitlenmiş durumdaydı. Kapılar açıldı. İçeriden çıkan komşularımız vardı. Sağlık ekipleri ambulansta hemen kendilerine müdahale etti" dedi.
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