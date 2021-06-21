İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, evlerinden çıkarak yanan bunanın çevresinde toplanan mahalle sakinlerini güçlükle uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri yangına müdaha etti. Bu sırada yayılan duman nedeniyle evlerinde mahsur olan ailelerin de tahliyeleri itfaiye tarafından sağlandı. Yangın ekiplerin 1 saat süren çabası ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi ise olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.