Mavi Vatan'da yeni dönem: Silahlı İnsansız Deniz Aracı 'SİDA'lar seri üretime geçiyor

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Mavi Vatan savunmasında kritik rol üstlenecek yerli üretim Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın (SİDA) seri üretimine başlanacağını açıkladı. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan Demir, hedefi insan kontrolü dışında imha ettiği şeklinde algı yaratılmaya çalışılan Kargu İnsansız Hava Aracı'na (İHA) ilişkin konuştu.
SAVUNMA SANAYİMİZ GÜÇ AKTÖRÜ OLARAK MASADA
Savunma sanayinin diplomasi açısından da çok önemli olduğunu belirten Demir, "Savunma sanayi sadece ticari teknik bir olay değil, önemli ölçüde ülke ilişkilerini etkileyen bir olay. Savunma sanayi çoğu zaman kapalı kapıları açıcı bir güç aktörü olarak masada" ifadelerini kullandı.
SERİ ÜRETİME GEÇİYOR
İnsansız sistemleriyle dünya markası olan Türkiye, göklerden sonra denizlerde de Denizkurdu 2021 Tatbikatı kapsamında ilk kez kullanılan Türkiye'nin ilk silahsız muharip deniz aracı SİDA ile iddiasını ortaya koydu.
Demir, "Seri üretimi başlatıyoruz. İDA'ların da tek bir modelini değil birçok modelini göreceksiniz. İnsansız Kara Araçları'nın (İKA), birçok modelini göreceksiniz. Bunlar yavaş yavaş geliyor. Şu anda alt zeminde dipten çok önemli çalışmalar var" açıklamasında bulundu.