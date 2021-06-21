Mavi Vatan'da yeni dönem: Silahlı İnsansız Deniz Aracı 'SİDA'lar seri üretime geçiyor



KARGU'YA SON EMRİ İNSAN VERİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, İHA ve SİHA'lara ilişkin başta terör örgütü olmak üzere algı oluşturmak isteyen odakları olduğunu kaydeden Demir, "'İHA'lar hedef gözetmeksizin vuruyorlar' diyorlar. Bizim herhangi bir operasyonda, son emrin verilmesi konusunda sistemimizin ne kadar katı olduğunu herkes biliyor. TSK'nın disiplini herkesçe malum. O mekanizma içinde kimsenin keyfi hareket etme imkânı yok. Kargu İHA'nın, hedefi otonom olarak vurduğu ile ilgili haberler çıktı. Teknolojik olarak biz bu kabiliyeti sahaya çıkarabilecek durumda olmamıza rağmen, hiçbir zaman yüzde yüz belirlenmeyen bir hedefe angaje olmadı. Hedefin insan kontrolünde olduğunu söyledik" diye konuştu. Demir şöyle devam etti:

SONRASI DA OLACAK

Milli Muharip Uçak Projesi'nin tasarımları, imalat ve testleri sürüyor. Elimizden geldiğince yetkin arkadaşlarımızı bu işe daha fazla çalıştırmaya devam ediyoruz. Hava savunması kademeli şekilde ilerliyor. Bundan bir süre önce elimizde yerli sistemimiz yoktu. Sungur, Hisar A+'nın ardından Hisar O+'yı envantere koyuyoruz. Sipere kadar bir basamak daha olacak. Siper nihai nokta da değil. Bir kademe daha sonrası var. Son zamanlarda iyice ortaya çıktı ki uzun menzili yüksek, küçük olan drone, İHA gibi şeyler de baya önem kazandı. Onlara karşı da iyi bir hava savunması olması gerekiyor. Bu da Sungur, Hisar A+, Hisar O+ gibi projelerimizin önemini ortaya koyuyor."

BAZI FİRMALAR F-35 İÇİN ÜRETİME DEVAM EDİYOR

F-35 sürecinde çok kanallı olarak siyasi, lobi, hukuki ayağı gibi unsurları değerlendiren bir yol haritası çalışıldığını ifade eden Demir, "Bu olaydan herkes belli şekilde etkilendi, etkilenenler arasında ABD şirketler de var. Onlara etkileri, onların algıları, o etkilerin kendileri tarafından karşı tarafa iletilmesi gibi çok ayaklı gidiş var.