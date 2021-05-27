Uzaktan komutalı ya da otonom olarak hareket edebilen aracın test faaliyetlerini de başarılı şekilde tamamladığını aktaran Alanç, "Silahlı insansız deniz aracımız, prototip botuyla tamamıyla operasyona hazır. Simülasyon atışlarımız da gayet başarılı şekilde tamamlandı, önümüzdeki günlerde harp başlıklı gerçek füze atışlarıyla bu projeyi noktalamış olacağız." diye konuştu.

Füze atışlarının tamamlanmasıyla aracın kullanıma sunulacağını vurgulayan Alanç, önceliğin Türk güvenlik kuvvetleri olduğunu, Milli Savunma Bakanlığının verdiği izinler doğrultusunda dost ve müttefik ülkelere ihracatına başlanılacağını bildirdi.

Seri üretime de hazır olduklarına dikkati çeken Alanç, "Seri üretim için altyapımız hazır. Senede 50 botun üzerinde inşa edip, operasyona hazır hale getirebilecek kabiliyete sahibiz." dedi.

Bundan sonra da alternatif tasarımlar, farklı kabiliyette silahlı insansız deniz araçlarının üretimine başlayacaklarını belirten Alanç, istihbarat toplama, mayın avlama, denizaltı savunma harbi, yangın söndürme ve insani yardım, tahliye amaçlı insansız deniz araçlarının üretimine de hazır olduklarını dile getirdi.