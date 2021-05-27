Milli imkanlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) hedefini tam isabet vurdu.
HEDEFİ TAM İSABETLE VURDU
Milli Savunma Bakanlığı, milli imkanlarla geliştirilen SİDA'nın ilk atışını gerçekleştirdiği Denizkurdu-2021 Tatbikatı'nda hedefini tam isabetle vurduğunu duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, SİDA'nın hedefini vurduğu anlar paylaşılarak, "Denizkurdu-2021 Tatbikatı'nda milli imkânlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu" ifadelerine yer verildi.
SİDA'LARIN ÖZELLİKLERİ
Yerli ve milli savunma sanayi açısından "heyecan verici" olarak nitelenen SİDA, üstün yetenekleriyle dikkati çekiyor. Türkiye'nin deniz gücüne büyük katkı sağlaması planlanan SİDA, 400 kilometre seyir menzili, saatte 65 kilometre sürati, milli kriptolu haberleşme altyapısı, gündüz ve gece görüş kabiliyetine sahip.