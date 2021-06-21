Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama süreci devam ediyor. Aşı yaşı 30'a kadar inerken gözler 10-15-20-25 yaş üstü aşılamanın ne zaman yapılacağına çevrildi. Yakın zamanda açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara randevularını alarak, aşı olmaları çağrısında bulundu. Peki, aşı yaşı kaça düştü? 10-15-20-25 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Aşı sırası geldi mi? İşte detaylar...
AŞI YAŞI KAÇA DÜŞTÜ? 10-15-20-25 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Aşı programı kapsamında 30 yaş üstü ve SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar Covid-19 aşı randevusu alabiliyor. 10-15-20-25 yaş üstü vatandaşların hangi tarihte aşılanacağı henüz açıklanmadı. Haziran ayının sonlarına doğru 30 yaş için takvimin belirlenmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
İşte Türkiye'de toplam yapılan aşılama miktarı;
BİRİNCİ VE İKİNCİ DOZ AŞI TOPLAMI 41 MİLYON 587 BİN 659
Sağlık Bakanlığınca, ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.41 itibarıyla 41 milyon 587 bin 659'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 20 Haziran saat 23.41 itibarıyla yapılan birinci doz aşı sayısı 27 milyon 192 bin 264, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 395 bin 395 oldu. Böylece, ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı, 41 milyon 587 bin 659 olarak gerçekleşti.
İstanbul'da 5 milyon 246 bin 602'si birinci doz, 2 milyon 356 bin 659'u ikinci doz olmak üzere toplam 7 milyon 603 bin 261 doz aşı yapıldı.
Ankara'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 287 bin 591, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 201 bin 376, toplam aşı miktarı 3 milyon 488 bin 967 olarak kayıtlara geçti.
İzmir'de ise 1 milyon 836 bin 774'ü birinci doz, 981 bin 581'i ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı, 2 milyon 818 bin 355 doz oldu.