Ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Devlet Bahçeli'den bakanlarımdan ve vekillerimden özür dilerim. Ben Yörük milletiyim hepsinden özür dilerim.

Vatanımdan, milletimden ve askerimden hepsinden çok özür dilerim. Ben vatanımı ve milletimi seviyorum. Bir olaya kurban gittik, bunu üzülerek söylüyorum.

Bir sürü şey söylediler olayın olduğu yerde. Biz de orada galeyana geldik. Dökmez olaydım. Yapmaz olaydım çok pişmanım bundan dolayı.

Ben vatanını ve milletini seven bir insanım böyle bir dolduruşa geldik. Sakın böyle şeyler yapmasınlar. El için başkası için böyle şeyler yapmasınlar. Ben bir daha böyle bir şey yapmam.