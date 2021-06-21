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    • 21.06.2021 10:32
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    Lise ne zaman? 2021 taban puanı kaç?

    2021 lise taban puanı kaç? ne zaman? 9. 10. 11. 12. sınıf lise sorumluluk sınavı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Öğrenciler sorusuna cevap arıyor. 9, 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler Haziran ve Temmuz ayında uygulanacağı bildirilen bu sınavlara giriş sağlayabilir. İşte; 2021 lise sorumluluk sınavı hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Lise sorumluluk sınavı ne zaman? 2021 lise sorumluluk sınavı taban puanı kaç?

    2021 lise sorumluluk sınavı ne zaman? 2021 lise sorumluluk sınavı taban puanı kaç? Lise sorumluluk sınavları öğrencilerin merak ettiği konulardan birisi oldu. 9, 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfında okuyanlar sorumluluk sınavlarına giriş yapabilecek. Peki; 2021 lise sorumluluk sınavı ne zaman olacak? Lise sorumluluk sınav taban puanı kaç?

    LİSE SORUMLULUK SINAVI NE ZAMAN?

    2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında yapılacak.

    12'nci sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da bu tarihler arasında gerçekleştirilecek sorumluluk sınavları kapsamına dahil edilecek.

    Ayrıca 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs-18 Haziran 2021 arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 arasında yapılacak sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacak.

    Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün ilgili yazısına göre ise 21 Haziran-2 Temmuz arasında ortaöğretim düzeyindeki tüm resmi ve özel okullarda sorumluluk ve mazeret sınavları tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.

        SORUMLU SINIF GEÇME NEDİR?

        Sorumlu sınıf geçme şu çerçeveyi oluşturmaktadır;

        Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

        Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır.

        Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.

        Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır.

        Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır.
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