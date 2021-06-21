2021 lise sorumluluk sınavı ne zaman? 2021 lise sorumluluk sınavı taban puanı kaç? Lise sorumluluk sınavları öğrencilerin merak ettiği konulardan birisi oldu. 9, 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfında okuyanlar sorumluluk sınavlarına giriş yapabilecek. Peki; 2021 lise sorumluluk sınavı ne zaman olacak? Lise sorumluluk sınav taban puanı kaç?
LİSE SORUMLULUK SINAVI NE ZAMAN?
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında yapılacak.
12'nci sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da bu tarihler arasında gerçekleştirilecek sorumluluk sınavları kapsamına dahil edilecek.
Ayrıca 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs-18 Haziran 2021 arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 arasında yapılacak sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacak.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün ilgili yazısına göre ise 21 Haziran-2 Temmuz arasında ortaöğretim düzeyindeki tüm resmi ve özel okullarda sorumluluk ve mazeret sınavları tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.