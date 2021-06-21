

Türkiye, aşılamada gaza bastı. Açıklanan verilere göre en çok aşılama yapılan 5 il; Edirne, Çanakkale, Sinop, Muğla ve Balıkesir şeklinde sıralandı. Buralarda ilk doz aşı nüfusun yaklaşık yüzde 50'sine yapıldı.