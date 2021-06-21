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    83 milyon bu toplantıdan çıkacak kararı bekliyor: 1 'da alınacak yeni normalleşme kararları gündeme geldi

    , COVİD-19’a savaş açtı. Vaka sayıları azaldı, aşılamada her gün rekor kırıldı! Bugün yapılacak ’nde ise 1 itibariyle başlayacak yeni dönem için kararlar masaya yatırıldı...

    Adım adım normal hayat

    Türkiye, yüzyılın felaketi denilen COVİD-19'a karşı örnek bir mücadele gösterdi. Önce vaka sayıları geriledi. Ardından aşılamaya hız verildi. Gözler ise bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne çevrildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Kabine'de 1 Temmuz itibariyle alınacak yeni normalleşme kararları gündeme geldi. Değerlendirilecek konular ise şöyleydi...

    1 Temmuz itibari ile kafe ve restoranlar ruhsatlarında yazan saatler arasında çalışmasına izin verilecek. AVM'ler normal çalışma saatine dönecek.

    Yeni dönemde, Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. Hafta içi kısıtlamalarının ise kaldırılması veya saat 24'e çekilmesi gündemde...

    Aşılama hızlanacak. Temmuz sonuna kadar 18 yaş ve üstü nüfusun aşılanması sağlanacak. Geriye, 18 yaş altı öğrenciler kalacak.

    Okullar açılmadan, 12-18 yaş arasının da aşılanması değerlendirilecek.

        Üçüncü doz aşılama ilk olarak sağlıkçılara olmak üzere Temmuz ayında başlayacak.

        Aşılamanın hızlanması için AVM'lerde aşılama yapılacak.

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        Türkiye        , aşılamada gaza bastı. Açıklanan verilere göre en çok aşılama yapılan 5 il; Edirne, Çanakkale, Sinop, Muğla ve Balıkesir şeklinde sıralandı. Buralarda ilk doz aşı nüfusun yaklaşık yüzde 50'sine yapıldı.
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        Haberler Güncel 83 milyon bu toplantıdan çıkacak kararı bekliyor: 1 Temmuz'da alınacak yeni normalleşme kararları gündeme geldi