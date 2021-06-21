Türkiye, yüzyılın felaketi denilen COVİD-19'a karşı örnek bir mücadele gösterdi. Önce vaka sayıları geriledi. Ardından aşılamaya hız verildi. Gözler ise bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne çevrildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Kabine'de 1 Temmuz itibariyle alınacak yeni normalleşme kararları gündeme geldi. Değerlendirilecek konular ise şöyleydi...
1 Temmuz itibari ile kafe ve restoranlar ruhsatlarında yazan saatler arasında çalışmasına izin verilecek. AVM'ler normal çalışma saatine dönecek.
Yeni dönemde, Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. Hafta içi kısıtlamalarının ise kaldırılması veya saat 24'e çekilmesi gündemde...
Aşılama hızlanacak. Temmuz sonuna kadar 18 yaş ve üstü nüfusun aşılanması sağlanacak. Geriye, 18 yaş altı öğrenciler kalacak.
Okullar açılmadan, 12-18 yaş arasının da aşılanması değerlendirilecek.