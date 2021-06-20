Yeni tip koronavirüsle mücadelede gözler bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde. Kademeli normalleşme adımlarının ele alınacağı toplantıda pazar günü kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor.
Aşılama hızlandı, vaka sayıları azaldı. Uzmanlar, hızla devam eden aşılama sayesinde kısıtlamaların esnetileceği görüşünde. Yaz aylarının sonunda da açık havada maske zorunluluğu kalkabilir.
Hedef sağlık kurumlarımızdaki güçlü altyapıyı kullanarak en yüksek kapasite olan günlük 2 milyon doza ulaşabilmek. Bakan Koca dün öğle saatlerinde attığı bir başka müjdeli tweet'te de "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı" ifadelerini kullandı.