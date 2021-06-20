Aşı randevusu nasıl alınır, nasıl iptal edilir? Sağlık Bakanlığı ALO 182, e-Nabız, MHRS koronavirüs aşı randevusu alma ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden vatandaşlar Biontech ve Sinovac aşılarından birini seçiyor ve randevusunu alıyor. ALO 182, e-Nabız, MHRS seçeneklerinden herhangi biri ile bu işlemi kolayca halletmek mümkün. Aşı sırası gelenlerin Covid 19 aşı randevusunu nasıl alacaklarına ilişkin bilgiler…
E-DEVLET MHRS İLE KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.
Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.
Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.
"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.
"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.
Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.
E-DEVLET AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ