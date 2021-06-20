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    • 20.06.2021 23:13
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    Gündemde yoğun bir şekilde , ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Koronavirüs ile mücadelede sürerken Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre hızlı bir şekilde vatandaşları aşılama da devam ediyor. Sırası gelenler , , MHRS koronavirüs aşı randevusu alma ekranı sorgulamasını sıklıkla yapar oldu. ALO 182, e-Nabız, MHRS gibi seçeneklerle kolay bir şekilde Covid 19 aşı randevusu almak mümkün. Peki şu an aşı sırası kimde?

    takvim.com.tr
    Aşı randevusu nasıl alınır, nasıl iptal edilir?

    Aşı randevusu nasıl alınır, nasıl iptal edilir? Sağlık Bakanlığı ALO 182, e-Nabız, MHRS koronavirüs aşı randevusu alma ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden vatandaşlar Biontech ve Sinovac aşılarından birini seçiyor ve randevusunu alıyor. ALO 182, e-Nabız, MHRS seçeneklerinden herhangi biri ile bu işlemi kolayca halletmek mümkün. Aşı sırası gelenlerin Covid 19 aşı randevusunu nasıl alacaklarına ilişkin bilgiler…

    E-DEVLET MHRS İLE KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.

    Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

    Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.

    "Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.

    "Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.

    Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.

    E-DEVLET AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

        Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.

        SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

        SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir. Örnek;

        ASI 1234567890 3934

        AŞI SIRASI KİMDE?

        Sağlık Bakanı Koca yarından itibaren 30 yaş üzerindeki kişilerin aşı randevularının açılacağını ifade etti. "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi" dedi.

        Aşılamada her yeni gün rekor kırılıyor. Aşı tedarikinin hızlanmasıyla haziran ayında aşı programında 20'li yaşlara kadar inilmesi planlanıyor.

        Bakan Koca, koronavirüse karşı aşılamada 18 yaş üstünün yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısının tamamlandığını duyurmuştu.

        "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı."
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        Haberler Güncel Aşı randevusu nasıl alınır, nasıl iptal edilir? Sağlık Bakanlığı ALO 182, e-Nabız, MHRS aşı randevusu alma ekranı!