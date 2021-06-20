Aşı randevusu nasıl alınır, nasıl iptal edilir? Sağlık Bakanlığı ALO 182, e-Nabız, MHRS koronavirüs aşı randevusu alma ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden vatandaşlar Biontech ve Sinovac aşılarından birini seçiyor ve randevusunu alıyor. ALO 182, e-Nabız, MHRS seçeneklerinden herhangi biri ile bu işlemi kolayca halletmek mümkün. Aşı sırası gelenlerin Covid 19 aşı randevusunu nasıl alacaklarına ilişkin bilgiler…