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    • 20.06.2021 08:35
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    'da korkutan yangın! Apartmanda mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

    Son dakika haberi... 'da 3 katlı bir apartmanda çıkan yangında oluşan yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 1'i bebek, 3'ü çocuk 12 kişi sepetli itfaiye aracıyla kurtarıldı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Bursa'da korkutan yangın! 12 kişi kurtarıldı

    'da 3 katlı bir apartmanda çıkan yangında oluşan yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 1'i bebek, 3'ü çocuk 12 kişi sepetli itfaiye aracıyla kurtarıldı.

    Alınan bilgiye göre, Yeşilalan Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın bodrumunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Yangında oluşan yoğun duman nedeniyle üst katta oturanlar apartmanda mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sepetli aracıyla 1'i bebek, 3'ü çocuk 12 kişi binadan tahliye edildi.

    İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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    Haberler Güncel Bursa'da korkutan yangın! Apartmanda mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı