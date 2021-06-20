İZMİRLİLER MENFEZ YAPAMIYOR MU?

İhale İzmir iş dünyasında tepki çekerken Yeni Asır'ı arayan bazı firma yetkilileri ihaleye İzmirlilerin alınmamasına tepki göstererek, "İzmir'de menfez ve yaya köprüsü inşa edebilecek tek bir firma bile yok mu? Memlekette adam mı yok?" diye isyan etti. Bir firma sahibi bizden aynen şunu rica etti: "Lütfen, 'Davetiyeler Tunceli'ye... Bundan sonraki davetiyeler de Norşin ve Beytüşşebap'a mı çıkarılacak?' diye bir başlık atın. Bizleri ihalelere neden çağırmıyorlar? Lütfen bu derdimizi gündeme getirin" dedi. Bu ihaleye tepki gösteren İzmirli firma sahiplerine hak vermemek mümkün değil. İnsan gerçekten hayrete düşüyor. İzmir inşaat sektörü en gelişmiş kentlerden biri. Burada yapılacak olan iş de menfez ve yaya köprüsü inşaatı... Böyle bir ihalede bile İzmirli firmaların olmaması gerçekten büyük skandal... Eğer bu kurum İzmir'in Büyükşehir Belediyesi ise, İzmir'den de en az 1-2 firmayı davet etmesi gerekirdi. Eğer İzmir'den davet edilen firmalar işi istemiyorsa da kentten başka firmaları davet edip mutlaka İzmirli firmalardan da teklif almalıydı. 20-22 milyon liralık iş öyle küçük çaplı bir iş de değil. Zaten İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin büyük çaplı inşaat ihalelerinin hiçbirini İzmirliler almıyor. Bu işler ağırlıklı olarak Ankara Çankaya'dan gelen firmalara gidiyor. Geçtiğimiz günlerde de yazdım. İzmir'de başta Büyükşehir olmak üzere belediyeler, kentin birkaç milyar lirasını bu şekilde başka şehirlerin firmalarına veriyor. Bu para İzmir'de kalsa kent ekonomisi hareketlenir.

SİNGER: BÜYÜKŞEHİR DAVET ETTİ, KATILDIK

Yanlış anlaşılmasın burada katılımcı firmaların bir suçu yok. Neticede Büyükşehir Belediyesi davet etmiş ve onlar da katılıp teklif vermişler. İhaleyi kazanan iş insanı Mustafa Singer de yaptığımız görüşmede "Bizi Büyükşehir Belediyesi davet etti, biz de katıldık" dedi.



İzmir BüyükşehirBelediyesi'yle daha önce birçok projede de çalıştıklarını anlatan Singer, içlerinde DSİ gibi jede anlabirçok kamu kuruluşunun da kendilerini ihaleye davet ettiğini, AK Partili belediyelerden de işler aldıklarını söyledi. Singer, "Biz sadece işimizi yapıyoruz" diye konuştu. İşlerin Menderes, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Foça gibi çevre ilçelerde olduğunu anlatan Singer, "Yani işler çok dağınık. Sürekli şantiye kurup bunları aktarmak gerekiyor. Yapılacak 30'un üzerinde menfez var, hızlı bir şekilde bitirmek gerekiyor. Sadece kullanılacak demirin maliyeti 11-12 milyon lirayı buluyor" diye konuştu.