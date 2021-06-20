İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON'un çeşitli ilçelerde tretuvar yapımı için Mart ayında düzenlediği ihaleyi 26 milyon 385 bin lira ile en yüksek teklifi vermesine rağmen Genel Sekreter Buğra Gökçe'nin Ankara'dan arkadaşı Özgür Aktepe'nin şirketi Agra Kent Hizmetleri şirketine verildiğini ortaya koyan haberimiz büyük yankı uyandırdı. Bu ihalenin üzerine İZBETON tarafından aynı gün, bir saat arayla düzenlenen bir başka ihalenin de 19 milyon liraya Agra Kent Hizmetleri'ne verildiğini ortaya çıkması işin adeta tuzu biberi oldu. Bu haberin ardından belediye ihaleleriyle ilgili çok sayıda ihbar almaya başladık.
İZMİRLİ FİRMALAR ÇAĞRILMADI
İhbarını aldığımız bir ihale ise, "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Çünkü, "2021/332681" kayıt numaralı bu ihale, Büyükşehir'in ihalelerinden aslan payını hep başka şehirlerdeki firmaların almasının nedenini de ortaya koyuyordu. Büyükşehir, metropol dışındaki birçok ilçenin muhtelif yerlerinde menfez ve yaya köprüsü yaptırmak için çıktığı ve pazarlık yani davet usulüyle yapılan ihalede İzmir dışlandı. İhalede İzmir'den hiçbir firma yer almadı. Çünkü davet edilen firmalar İzmir dışındandı. Büyükşehir'in teklif aldığı 5 firma da İzmir dışından, Tunceli, Bingöl, İstanbul illerindendi. Nitekim ihalede en düşük teklifi, 21 milyon 65 bin lira ile Tuncelili merkezli Rengi İnşaat ve iş insanı Mustafa Singer'in kurduğu ortaklık kazandı. Onu takip eden ikinci en düşük teklifi ise, Bingöllü Fed Yol İnşaat firması 22 milyon 279 bin 250 TL ile geldi.
İHALEYE DAVET EDİLEN 5 FİRMA
MUSTAFA Singer-Rengi İnşaat (Tunceli): 21 milyon 165 bin 950 TL
FED Yol İnşaat (Bingöl): 22 milyon 279 bin 250 TL
FATİH Şanioğlu-İlmes İnşaat (İstanbul): 22 milyon 557 bin 705 TL
VAROL Grup İnşaat (İstanbul): 24 milyon 75 bin 975 TL
ASB Enerji (Bingöl): 25 milyon 40 bin 130 TL