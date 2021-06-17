İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanı'nda birinci etap inşaat çalışmalarını başlatacak protokolü Büyükşehir iştiraki İZBETON A.Ş. ile imzalamasının ardından Gaziemir Belediyesi Başkanı Halil Arda'dan büyük tepki geldi.
CHP'li Başkanlar Toplantısı'nda konuşan Arda, "Maalesef Büyükşehir tarafından Gaziemir'de engelleniyoruz. Büyükşehir Gaziemir'i cezalandırıyor. Yollar yapılmıyor, kavşaklar düzenlenmiyor. Kentsel dönüşümle ilgili protokol yapılıyor ama bizim haberimiz yok. Haberlerde görüyoruz" dediği öğrenildi.
'DÜZELECEĞİNİ SANMIYORUM'
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yerel yönetimler arasında geliştirmek ve belediyelerin gelecek döneme ait projelerini görüşmek üzere, Balçova'da CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.