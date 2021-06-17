



'BENİM SİZE KARŞI OLMAM İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK'

Yeni Asır'da yer alan habere göre, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın sözlerinin ardından konuşan Başkan Soyer, "Ben hepinizi seviyorum. Hepinizle birlikte çalışıyorum. Hiçbirinize duygusal bir tepki vermem. Bir kenti cezalandırmak, projeleri engellemek ne demek? Ben bunları kabul etmiyorum. Benim size karşı olmam için hiç bir neden yok. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum, bunu da hepiniz ayrı ayrı biliyorsunuz. Sözlerinizden dolayı size teessüf ediyorum ve bunu reddediyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.