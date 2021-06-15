CHP'li belediyeler hizmet etmek yerine ilginç projelerle ve söylemlerle vatandaşın karşısına çıkıyor.

İzmirlinin su kesintileri ve yağmurda yaşanan su baskınlarının yanı sıra trafik sorunu gibi bitmeyen bir çilesi daha var. Yıllardır CHP yönetiminde olan İzmir Büyükşehir Belediyesi trafik sorununu çözmeyi bir türlü başaramadı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de trafik sorununun çözümüne ilişkin ilginç açıklamada bulundu.