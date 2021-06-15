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    • 16.06.2021 01:18
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    CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı 'den vatandaşı perişan eden sorununa beyin yakan çözüm!

    CHP'li belediyeler hizmet etmek yerine ilginç projelerle ve söylemlerle vatandaşın karşısına çıkıyor. CHP'li Büyükşehir Belediyesi Başkanı İzmirliyi perişan eden sorununu çözmek için ilginç bir öneride bulundu. Soyer, trafiği azaltmak için ‘trafiğe çıkmayın’ uyarısında bulundu.

    Vatandaşı perişan eden trafiğe beyin yakan çözüm!

    CHP'li belediyeler hizmet etmek yerine ilginç projelerle ve söylemlerle vatandaşın karşısına çıkıyor.

    İzmirlinin su kesintileri ve yağmurda yaşanan su baskınlarının yanı sıra trafik sorunu gibi bitmeyen bir çilesi daha var. Yıllardır CHP yönetiminde olan İzmir Büyükşehir Belediyesi trafik sorununu çözmeyi bir türlü başaramadı.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de trafik sorununun çözümüne ilişkin ilginç açıklamada bulundu.

    "ÇÖZÜM TRAFİKTEKİ ARAÇ SAYISINI AZALTMAK"
    Soyer, "Bu sorunun çözümü tüm dünyada aynı. Trafikteki araç sayısını azaltmak" ifadelerini kullandı.

    ŞAHİN: "KAFA ZEHİR GİBİ"
    AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Tunç Soyer'in açıklamalarına atıfta bulunarak, "Kafa zehir gibi:)" dedi.

    HIZAL: TUNÇ SOYER; ALTYAPI SORUNLARINI DA İNSAN SAYISINI AZALTARAK MI ÇÖZECEKSİN?"
    İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Özgür Hızal da, "Trafik sorununu araba sayısını azaltarak çözmeye çalışan Tunç Soyer; altyapı sorunlarını da insan sayısını azaltarak mı çözeceksin?" diye sordu.

        TASLAK: "İZMİR TRAFİĞİNİN NEDENİ İZMİRLİLERMİŞ, ÖZÜR DİLERİZ!"
        AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Başkanı Recep Tayyip Taslak ise, "CHP belediyecilik vizyonu: Trafiği azaltmak için trafiğe çıkmayın uyarısı yapmak. Ayrıca, İzmir trafiğinin nedeni İzmirlilermiş, özür dileriz!" dedi.

        Tunç Soyer'in açıklamalarına tepkiler şöyle:

        AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Cuma Kadir Karakayalı: "CittaSlow(!) İzmir'in Ankara caddesinde şuan tüm kornalar sana çalıyor , seçim manifestonda ilk 100 gün içerisinde 111 ayrı noktada trafiği rahatlatacak çözümler getireceğini söyledin trafiği batırıp bahane üretmekten başka yaptığın hiçbir şey yok!"

        AK Parti Aliağa İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bahadır Sarıkaya: "İşte vizyon, işte inovasyon budur. Tebrikler Tunç Soyer"

        AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Örgün: "Belediyecilikte çığır açılıyor Belediyeden kısmak yerine halktan kısılıyor. Umarım araç sayısını azaltmaya fahiş fiyatlara ihale edilip kiralanan araçlardan başlanır."

        Turgut Kınık: "Liderleri, işsizlik sorununu 'her muhtara bir yardımcı atamak' diyerek çözüyorsa(!) belediye başkanlarının bu çözümü normal.. Bunlar eskiden 'öğrenciler olmasa milli eğitim bakanlığını yapmak çok kolay olacaktı' diyenlerin mirasçıları bunlar.."
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