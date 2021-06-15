CHP'li belediyeler hizmet etmek yerine ilginç projelerle ve söylemlerle vatandaşın karşısına çıkıyor.
İzmirlinin su kesintileri ve yağmurda yaşanan su baskınlarının yanı sıra trafik sorunu gibi bitmeyen bir çilesi daha var. Yıllardır CHP yönetiminde olan İzmir Büyükşehir Belediyesi trafik sorununu çözmeyi bir türlü başaramadı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de trafik sorununun çözümüne ilişkin ilginç açıklamada bulundu.
"ÇÖZÜM TRAFİKTEKİ ARAÇ SAYISINI AZALTMAK"
Soyer, "Bu sorunun çözümü tüm dünyada aynı. Trafikteki araç sayısını azaltmak" ifadelerini kullandı.
ŞAHİN: "KAFA ZEHİR GİBİ"
AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Tunç Soyer'in açıklamalarına atıfta bulunarak, "Kafa zehir gibi:)" dedi.
HIZAL: TUNÇ SOYER; ALTYAPI SORUNLARINI DA İNSAN SAYISINI AZALTARAK MI ÇÖZECEKSİN?"
İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Özgür Hızal da, "Trafik sorununu araba sayısını azaltarak çözmeye çalışan Tunç Soyer; altyapı sorunlarını da insan sayısını azaltarak mı çözeceksin?" diye sordu.