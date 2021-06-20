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    • 20.06.2021 07:12
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    'nün pislik yuvası! Örgüt evinde

    İstanbul'da yürütülen soruşturmasında ifade veren Furkan K. isimli örgüt mensubu, Kuleli Askeri Lisesi'nde öğrenim gördüğü sırada gittiği FETÖ evinde Yusuf kod adlı mahrem imam tarafından taviz edildiğini söyledi.

    FETÖ'nün pislik yuvası! Örgüt evinde taciz

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Furkan K. ifadesinde İstanbul'da Kuleli Askeri Lisesi'nde öğrenim gördüğü sırada 'ye ait mahrem kod adı Yusuf isimli bir kişiyle irtibata olduğunu ve kendisine örgüt evi içerisinde defalarca fiziksel de bulunduğunu anlattı. Furkan K. "Örgüt evinde namaz kılar, yemek yerdik. Kahramanmaraş'tan gelen Yusuf ağabey bana her görüşmede 'Seninle bir şeyler konuşacağız' diyerek benimle evde tek başına kalmaya çalışırdı. Sonrasında bana evde fiziksel tacizlerde bulunuyordu. Bu yaşadıklarımdan kimseye bahsetmedim. Bu nedenle benimle görüşmek istediğinde çeşitli bahaneler uyduruyordum" diyerek başından geçen skandal olayı anlattı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmayı gerektirecek bilgiyi vermediğini belirten savcılık Furkan K. hakkında söz konusu ardışık aramalardan dolayı 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçu kapsamında iddianame düzenledi. Dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

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