İstanbul'da dün saat 15.07'de merkez üssü Kartal olan 3.9 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 3-4 saniye süren sarsıntı nedeniyle vatandaşlar panikledi. Evlerinden çıkıp bir süre dışarıda bekledi. Uzmanlar, depremi değerlendirdi. Prof. Haluk Eyidoğan, "Bu fayların diri olduğuna dair kesin bilgiler yok. Ancak 3'ten küçük depremler her gün kaydediliyor" dedi. Prof. Dr. Okan Tüysüz de "Burada büyük deprem oluşturacak fay mevcut değil" diyerek yüreklere su serpti.