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    belediyelerde çaktı! Dev eserleri 'ye kazandıran iktidarın karşısına çocuk kreşiyle çıktı

    belediyelerde çaktı. , , Havalimanı gibi dev eserleri 'ye kazandıran iktidarın karşısına çocuk kreşiyle çıktı. 'daki temel atma törenine partili 8 belediye başkanı ile iki milletvekili katıldı. Vatandaşlar gördüklerine inanamadı: Sanki havaalanı, köprü, hastane temeli atılıyor. Tek katlı kreş bu... Daha büyük yatırım olsa nasıl bir tören yapacaklar!

    Temel fıkrası

    belediyelerde çaktı. , , Havalimanı gibi dev eserleri 'ye kazandıran iktidarın karşısına çocuk kreşiyle çıktı.

    'daki temel atma törenine partili 8 belediye başkanı ile iki milletvekili katıldı.

    Vatandaşlar gördüklerine inanamadı: Sanki havaalanı, köprü, hastane temeli atılıyor. Tek katlı kreş bu... Daha büyük yatırım olsa nasıl bir tören yapacaklar!

    OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ
    2 bin 682 metrelik köprü, dünyanın dördüncü büyük eseri.

    İSTANBUL HAVALİMANI
    Yıllık 200 milyon yolcu kapasitesi ile 'nın en büyüğü...

    ŞEHİR HASTANELERİ
    Sadece İstanbul'daki günlük 32 bin 700 hastaya bakıyor.

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    Haberler Güncel CHP belediyelerde çaktı! Dev eserleri Türkiye'ye kazandıran iktidarın karşısına çocuk kreşiyle çıktı