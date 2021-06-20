CHP belediyelerde çaktı. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı gibi dev eserleri Türkiye'ye kazandıran iktidarın karşısına çocuk kreşiyle çıktı.

Adana'daki temel atma törenine partili 8 belediye başkanı ile iki milletvekili katıldı.

Vatandaşlar gördüklerine inanamadı: Sanki havaalanı, köprü, hastane temeli atılıyor. Tek katlı kreş bu... Daha büyük yatırım olsa nasıl bir tören yapacaklar!

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

2 bin 682 metrelik köprü, dünyanın dördüncü büyük eseri.

İSTANBUL HAVALİMANI

Yıllık 200 milyon yolcu kapasitesi ile Avrupa'nın en büyüğü...

ŞEHİR HASTANELERİ

Sadece İstanbul'daki Çam ve Sakura Hastanesi günlük 32 bin 700 hastaya bakıyor.