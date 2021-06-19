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    • 19.06.2021 10:26
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    Bakanlık ve 'dan CHP'li 'ın "güneş enerjisi" iddiasına yalanlama

    Seçimlerden önce bol keseden sallayıp seçimlerden sonra hiçbir vaadini getirmeme hastalığı CHP'li belediyeleri sarmış durumda. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ’ın "Köylerdeki evlerin hemen hemen hepsine güneş enerjisi takacağım. İstiyoruz ki köylerde yaşayan vatandaşlarımız ne elektrik ne de su parası ödesin" şeklindeki vaadini yerine getirmediği ortaya çıktı. Yine Mansur Yavaş’ın seçimlerin ardından “Ben 'na güneş enerjisi istiyordum ama yasayla bunlar yasaklandı” iddiasının da gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. İşte Bakanlık ve 'dan yapılan açıklamalar ve Mansur Yavaş'ın ifşa olan yalanları.

    Mansur Yavaş'a yalanlama

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK); Mansur Yavaş'ın söz konusu açıklamasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; "Çamlıdere Barajı üzerine güneş enerjisi panellerinin kurulması" iddiası da dâhil olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bakanlığa "barajlar üzerine güneş enerjisi sistemleri kurulması" gibi hiçbir müracaatın bulunmadığını bildirildi.

    YALANI İFŞA EDEN AÇIKLAMA: HERHANGİ BİR BAŞVURU YAPILMADI
    Sabah'ın haberine göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yetkilileri, iddiayı "Bu proje ile ilgili EPDK'ya herhangi bir başvuru yapılmadı" şeklinde yalanladı.

    "KÖYLERDEKİ EVLERİN HEMEN HEMEN HEPSİNE GÜNEŞ ENERJİSİ TAKACAĞIM"
    Mansur Yavaş, 18 Mart 2019'da seçim öncesi yaptığı konuşmada "Köylerdeki evlerin hemen hemen hepsine güneş enerjisi takacağım. İstiyoruz ki köylerde yaşayan vatandaşlarımız ne elektrik ne de su parası ödesin" ifadelerini kullandı.

    "ARAZİ OLARAK KULLANILMAYAN YERLERİN HEPSİNDE ARTIK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ SİSTEMİNE GEÇMEK DURUMUNDAYIZ"
    Mansur Yavaş, "Bunlar açık alanlarda, Ankara'daki barajlarımızın üzerinde de bunlardan yer alacak, hem buharlaşmayı önleyecek. Güneş enerjisi sistemleri baraj üzerinde olacak. Ayrıca arazi olarak kullanılmayan yerlerin hepsinde artık güneş enerji sistemi sistemine, temiz enerjiye geçmek durumundayız. Çünkü aksi takdirde biz bu enerji işine çok çok para ödüyoruz, doğalgaza para ödüyoruz…" iddiasında bulundu.

        "YASAYLA BUNLAR YASAKLANDI" İDDİASI DA YALAN!
        Mansur Yavaş, "Seçim vaadlerinizden bir tanesi Ankara'da su fiyatlarını aşağıya çekmekti. Siz gelmeden aşağıya çekildi? Hala aynı fiyat mı?" şeklindeki soruya şöyle cevap verdi:

        "Ben Çamlıdere Barajı'na güneş enerji istiyordum ama yasayla bunlar yasaklandı. Bunlar yapılamıyor. Tam yasaklanma gerekçesini hatırlamıyorum ama Enerji Bakanlığı kendi yapacak veya tahmin ediyorum öyle gerekçesi var. Oradan elde ettiğimiz enerjiyle ile yoksul ailelerden, 50-100 bin ailenin ücretsiz elektrik kullanmasını verecektik (sağlayacaktık). Maalesef onu da yapamıyoruz."

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        Mansur Yavaş'a yalanlama
        Haberler Güncel Bakanlık ve EPDK'dan CHP'li Mansur Yavaş'ın "güneş enerjisi" iddiasına yalanlama