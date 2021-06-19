"YASAYLA BUNLAR YASAKLANDI" İDDİASI DA YALAN!

Mansur Yavaş, "Seçim vaadlerinizden bir tanesi Ankara'da su fiyatlarını aşağıya çekmekti. Siz gelmeden aşağıya çekildi? Hala aynı fiyat mı?" şeklindeki soruya şöyle cevap verdi:

"Ben Çamlıdere Barajı'na güneş enerji istiyordum ama yasayla bunlar yasaklandı. Bunlar yapılamıyor. Tam yasaklanma gerekçesini hatırlamıyorum ama Enerji Bakanlığı kendi yapacak veya tahmin ediyorum öyle gerekçesi var. Oradan elde ettiğimiz enerjiyle ile yoksul ailelerden, 50-100 bin ailenin ücretsiz elektrik kullanmasını verecektik (sağlayacaktık). Maalesef onu da yapamıyoruz."