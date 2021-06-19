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    • 20.06.2021 06:50
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    | gün vererek uyardı: Çöl sıcakları yolda... | 20-24 Haziran

    tahminleri Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Yapılan tahminlere göre bugün özellikle Marmara Bölgesi başta olmak üzere Karadeniz'in batısı ve İç Anadolu'da bazı illerde sağanak yağış beklendiği aktarıldı. Yurdun doğu bölümünde ise sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağı belirtildi. 5 günlük hava durumu tahmininde ise perşembe gününden itibaren yağışların ülkeyi terk edeceği ve çöl sıcaklarının geleceği aktarıldı. İşte Türkiye geneli ...

    Meteoroloji gün vererek uyardı: Çöl sıcakları yolda...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ÇANAKKALE °C, 29°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 26°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 29°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 26°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 31°C
        Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 34°C
        Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 30°C
        Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı bulutlu, öğleden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 30°C
        Parçalı bulutlu

        ANTALYA °C, 30°C
        Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 29°C
        Parçalı bulutlu

        ISPARTA °C, 27°C
        Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            ANKARA °C, 30°C
            Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            ÇANKIRI °C, 30°C
            Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 27°C
            Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KONYA °C, 31°C
            Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            BOLU °C, 26°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 29°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 27°C
            Parçalı bulutlu

            ZONGULDAK °C, 24°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 32°C
            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

            BAYBURT °C, 35°C
            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 25°C
            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

            TRABZON °C, 25°C
            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 32°C
            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

            KARS °C, 32°C
            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

            MALATYA °C, 35°C
            Az bulutlu ve açık

            VAN °C, 29°C
            Az bulutlu ve açık

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                ADIYAMAN °C, 37°C
                Az bulutlu ve açık

                DİYARBAKIR °C, 38°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP °C, 33°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT °C, 37°C
                Az bulutlu ve açık

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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji gün vererek uyardı: Çöl sıcakları yolda... | 20-24 Haziran