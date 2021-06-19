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    • 19.06.2021 15:48
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    SON DAKİKA: 'den aranan firari eski emniyet müdürü yakalandı!

    Son dakika haberine göre, 2011-2014 yılları arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında önemli görevlerde bulunan 'den aranan firari Emniyet Müdürü , 'da saklandığı örgütün gaybubet evine girerken yakalandı. Memiş'in, nadiren dışarı çıktığı, çıktığında ise üzerinde taşıdığı sahte kimlik ile polis kontrollerinden sıkıntısız geçtiği tespit edildi.

    DHA
    FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı

    'da, 2016 yılından bu yana '/PDY silahlı terör örgütü üyeliği'nden aranan firari eski emniyet müdürü , örgütün 'gaybubet evi'ne giderken operasyonla yakalandı.

    Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY üyelerini yakalamaya yönelik kurulan özel ekip, 5 yıldır aranan firari eski emniyet müdürü Mustafa Memiş'in izini buldu. İhraç edilen Mustafa Memiş'in, 2016 yılından bu yana örgütün Ankara'daki 'gaybubet evi'nde saklandığı belirlendi.


    ÜZERİNDE SAHTE KİMLİK TAŞIDIĞI ORTAYA ÇIKTI
    Memiş'in, nadiren dışarı çıktığı, çıktığında ise üzerinde taşıdığı sahte kimlik ile polis kontrollerinden sıkıntısız geçtiği tespit edildi. Aranma kaydı bulunan Memiş'in kullandığı araç, dün gece saatlerinde belirlenerek, takibe alındı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan Memiş, saklandığı 'gaybubet evi'ne doğru giderken, polis ile yaşanan kovalamaca sonucu aracının önü kesilerek durdurup, yakalandı. Gözaltına alınan Memiş'in, 2011-2014 yıllarında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda önemli görevlerde bulunduğu belirtildi. Memiş'in emniyetteki sorgusu sürüyor.

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