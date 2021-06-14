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    • 14.06.2021 10:05
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    : 32 ilde operasyonu: 47 polis gözaltına alındı

    haberine göre merkezli 32 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün () "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 61 polisten 47'si yakalandı. Ekipler diğer zanlıları yakalama çalışmasını sürdürüyor.

    AA
    32 ilde FETÖ operasyonu: 47 polis gözaltına alındı

    Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Polis Meslek Yüksekokulunda öğrenim gördükleri dönemde örgütün mahrem imamlarının ankesörlü sabit ve operasyonel telefon hatları üzerinden irtibat kurdukları ve toplantılar gerçekleştirdikleri tespit edilen 61 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması amacıyla Balıkesir merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı, ekipler diğer zanlıları yakalama çalışmasını sürdürüyor.

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