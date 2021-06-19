Son dakika haberi... AFAD saat 15.07'de İstanbul Kartal'da 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem şehirde kısa süreli paniğe neden oldu. Alınan bilgiye göre deprem İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede hissedildi. Anadolu Yakası'nda bazı vatandaşlar depremi hissedince ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
İşte depremin merkez üssü
Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
ANADOLU YAKASINI İKİ KEZ VURDU
Sultanbeyli'de yaşayan bir İstanbul sakini, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) internet sitesine çok korktuğunu yazdı. Samandıra'daki bir başka İstanbullu ise, "Yer çöktü sanki, iki kez vurdu" ifadesini kullandı.
VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" dedi.