Son dakika haberi... AFAD saat 15.07'de İstanbul Kartal'da 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem şehirde kısa süreli paniğe neden oldu. Alınan bilgiye göre deprem İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede hissedildi. Anadolu Yakası'nda bazı vatandaşlar depremi hissedince ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

İşte depremin merkez üssü

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.