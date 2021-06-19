



9 YIL SONRA TAZMİNAT

Sabah'ın haberine göre, vatani görev için çocuklarını askere gönderen aile yaşananları avukat Adem Bingöl aracılığıyla yargıya taşıdı. Dava dilekçesinde, Ferdi Geyik'in askerlik vazifesine başladığı tarihte herhangi bir psikolojik ya da fiziksel rahatsızlığı yokken, yaklaşık 5 ay sonra alay komutanının kötü muamelesi ve işkenceler yüzünden askerliğe elverişsiz hale getirildiği vurgulandı. Mahkeme, 9 yıl sonra o erin ailesine 1 milyon 371 bin 400 lira tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkeme, "Yüzde 80 işgücü kaybına uğrayan Geyik'in sosyo-ekonomik durumunu dikkate alarak" maddi, "Olay nedeniyle duyulan elem ve ıstırabı kısmen de olsa hafifletmek amacıyla" manevi tazminata hükmetti.