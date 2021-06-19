





"KADIKÖY MODA ÖN ARITMA TESİSİ BİYOLOJİK ARITMAYA DÖNÜŞÜM PROJESİ ACİLEN YAPILMALI…"

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar; Kadıköy Moda Ön Arıtma Tesisi'nin Biyolojik Arıtmaya Dönüşüm Projesi ve ihale dosyasının hazır olduğunu ve 2 yıldır ihale edilmeyi beklediğini hatırlattı. Prof. Dr. Birpınar, "Bu ihaleler acilen yapılmalıdır. Umarım makul açıklamaları vardır. Oysa bu arıtma tesislerinin yapımı için geçen yıl İBB Meclisi'nden 4.5 milyar TL iç/dış kredi kullanma yetkisi alındı. Ayrıca 25 yılda yapılan tesislerin etkin işletilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.







İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NA ELEŞTİRİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal ederek "temel atmama" programı düzenlemişti.











Prof. Dr. Birpınar, konusu programı hatırlatarak, "Arıtma tesisleri projelerini durduranlar ve işletmeyen kim varsa onları ağaçların yaprakları alkışladı mı bilmem ama, denizdeki balıklar ve canlıların şimdilerde kızdıkları kesin." dedi.





"İSKİ 25 YILDA İSTANBUL'DA NELER YAPTI?"



Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, şunları söyledi: "İSKİ 25 yılda İstanbul'da neler yaptı? İSKİ eliyle İstanbul'da yapılan çevresel dönüşümün hikayesi... 1994 öncesi İstanbul'un çevre altyapısı neydi? Şimdi nereye geldi? Rakamlarlar gerçekler.. 1994-2018 arası yapılanlar tüm gerçekleriyle..."



;"ISTRANCA DAĞLARI VE MELEN'DEN SU GETİRİLEREK ŞEHRİN SU PROBLEMİ ÇÖZÜLDÜ"

"1994'de Sayın Erdoğan kolları sıvamış ilk olarak su sorununa el atmıştı. İlk olarak 110 kilometre uzaklıktaki Istranca Dağları'ndan, sonra da 180 kilometre uzaklıktaki Melen'den su getirilerek şehrin su problemi çözüldü. Elbette ki 'Ne gerek var?' diyenler oldu. Ancak gerek vardı."