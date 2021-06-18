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    • 19.06.2021 06:53
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı! 19 Haziran hava raporu

    Dün itibarıyla ve İstanbul'u etkisi alan kuvvetli yağışın ardından bugün de Meteoroloji Genel Müdürlüğünden uyarılar gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, ’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AFAD ve İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından turuncu kodlu yapılan uyarıda, cumartesi günü meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olunması istendi. İstanbul'da ise yağışların kuvvetli olması bekleniyor. İşte il il 19 Haziran hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara Bölgesi (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

    RÜZGAR
    Genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların; Marmara Bölgesi (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale haricinde bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

    İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

    İstanbul Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

    İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin raporuna göre, yağışların yarın (19 Haziran) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.

    Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

    Kuvvetli yağışların 19.06.2021 Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

    Meydana gelebilecek; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    AFAD DA UYARDI
    İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, Cumartesi ilk saatlerden itibaren Marmara'nın güney ve doğusunda, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Eskişehir ile Çankırı çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

    KIRKLARELİ °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

    KOCAELİ °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Manisa, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 30°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 31°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 30°C
        Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        ANKARA °C, 28°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        ÇANKIRI °C, 28°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

        ESKİŞEHİR °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

        KONYA °C, 29°C
        Parçalı bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

        BOLU °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

        DÜZCE °C, 29°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

        SİNOP °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK °C, 24°C
        Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 31°C
            Parçalı bulutlu

            BAYBURT °C, 35°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 26°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            TRABZON °C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu, kuzey kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 33°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, 32°C
            Parçalı ve az bulutlu

            MALATYA °C, 35°C
            Az bulutlu

            VAN °C, 31°C
            Az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            ADIYAMAN °C, 37°C
            Az bulutlu ve açık

            DİYARBAKIR °C, 40°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 33°C
            Az bulutlu

            SİİRT °C, 40°C
            Az bulutlu ve açık

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı! 19 Haziran hava raporu