HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı! 19 Haziran hava raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara Bölgesi (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların; Marmara Bölgesi (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale haricinde bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
İstanbul Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin raporuna göre, yağışların yarın (19 Haziran) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Kuvvetli yağışların 19.06.2021 Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
AFAD DA UYARDI
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, Cumartesi ilk saatlerden itibaren Marmara'nın güney ve doğusunda, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Eskişehir ile Çankırı çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.