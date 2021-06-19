



AK PARTİ'YE DE SALDIRI

Diyarbakır Hani'de de AK Parti ilçe binasına molotoflu saldırı düzenlendi. PKK'lı M.E ve Ş.B. yakalandı. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Aziz milletimizin beraberliğini, hiçbir sinsi oyun bozamayacaktır" dedi. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı M. Şerif Aydın da, "İzmir HDP il binasına yapılan iğrenç saldırının bir benzeri, bu kez de bizim binamıza yapıldı" diye konuştu.

