Türkiye'nin huzur ve barış ortamını çekemeyen güçler, sahneye çıktı. İzmir'de karanlık bir saldırı yaptı. Onur Gencer, önceki gün Konak'taki HDP İl Başkanlığı'nı bastı. Deniz Poyraz'ı öldürdü.
Tutuklanan Gencer'in "Partililerin sosyal medya paylaşımları beni tahrik etti. İçerideki herkesi öldürecektim" dedi. Gencer'in saldırıdan önce HDP İzmir İl Başkanlığı ile aynı binada bulunan İngilizce kursuna keşif amaçlı yazıldığı ortaya çıktı.
İHRAÇ EDİLMİŞ
Sağlık çalışanı Onur Gencer'in gerekçesiz işe gitmediği için meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı.
"HAYALİ ÖĞRETMEN OLMAKTI"
Deniz Poyraz'ın acılı annesi Fehime Poyraz "Benim yerime gitti. Kızım öğretmen olmak istiyordu" dedi.