YÜZDE 60 OYLA SEÇİLDİ

CHP'den istifa ettiğini belirten Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, "Seçimlerde Düziçi halkının yüzde 60'ına yakınının teveccühü ile belediye başkanı oldum ve o günden bu yana ilçeme hizmet etmek için gayretle çalışıyorum. Bu süreçte yaşadığımız birçok hayal kırıklığı oldu. Bu hayal kırıklıklarının en büyüğünü ise cumhuriyetimizin kurucusu ve İstiklal mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisinde yaşadım." açıklamasında bulundu.