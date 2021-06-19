Onur Gencer kimdir, kaç yaşında, nereli? HDP binasına saldırıda bulunan Onur Gencer tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklanan Gencer'in "Partililerin sosyal medya paylaşımları beni tahrik etti. İçerideki herkesi öldürecektim" dedi. Gencer'in aynı binada bulunan İngilizce kursuna keşif amaçlı yazıldığı ortaya çıktı. Peki; Onur Gencerk imdir?
ONUR GENCER KİMDİR?
Onur Gencer, önceki gün Konak'taki HDP İl Başkanlığı'nı bastı. Deniz Poyraz'ı öldürdü.
Tutuklanan Gencer'in "Partililerin sosyal medya paylaşımları beni tahrik etti. İçerideki herkesi öldürecektim" dedi. Gencer'in saldırıdan önce HDP İzmir İl Başkanlığı ile aynı binada bulunan İngilizce kursuna keşif amaçlı yazıldığı ortaya çıktı.
Sağlık çalışanı Onur Gencer'in gerekçesiz işe gitmediği için meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı.
Deniz Poyraz'ın acılı annesi Fehime Poyraz "Benim yerime gitti. Kızım öğretmen olmak istiyordu" dedi.
Onur Gencer, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısının savcılıktaki ifadesinde, "Emniyetteki ifademi tekrar ederim. Başkaca ekleyeceğim bir husus yoktur. Eylemi kendim planladım. Silahı kendim temin ettim. Amacım içimi soğutmaktı. Serbest bırakılmayı talep ediyorum'" dediği belirtildi.