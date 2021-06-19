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    • 19.06.2021 14:21
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    kimdir? HDP binasına saldırıda bulunan , nereli?

    İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığına giren ve içeride bulunan bir kişiyi öldüren tutuklandı. Peki; , kaç yaşında, nereli? Saldırganın atış poligonunda atış talimi yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Gencer'in eski bir sağlık çalışanı olduğu belirtiliyor.

    takvim.com.tr
    HDP binasına saldırıda bulunan Onur Gencer kaç yaşında, nereli?

    Onur Gencer kimdir, kaç yaşında, nereli? HDP binasına saldırıda bulunan Onur Gencer tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklanan Gencer'in "Partililerin sosyal medya paylaşımları beni tahrik etti. İçerideki herkesi öldürecektim" dedi. Gencer'in aynı binada bulunan İngilizce kursuna keşif amaçlı yazıldığı ortaya çıktı. Peki; Onur Gencerk imdir?

    ONUR GENCER KİMDİR?

    Onur Gencer, önceki gün Konak'taki HDP İl Başkanlığı'nı bastı. Deniz Poyraz'ı öldürdü.

    Tutuklanan Gencer'in "Partililerin sosyal medya paylaşımları beni tahrik etti. İçerideki herkesi öldürecektim" dedi. Gencer'in saldırıdan önce HDP İzmir İl Başkanlığı ile aynı binada bulunan İngilizce kursuna keşif amaçlı yazıldığı ortaya çıktı.

    Sağlık çalışanı Onur Gencer'in gerekçesiz işe gitmediği için meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı.

    Deniz Poyraz'ın acılı annesi Fehime Poyraz "Benim yerime gitti. Kızım öğretmen olmak istiyordu" dedi.

    Onur Gencer, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısının savcılıktaki ifadesinde, "Emniyetteki ifademi tekrar ederim. Başkaca ekleyeceğim bir husus yoktur. Eylemi kendim planladım. Silahı kendim temin ettim. Amacım içimi soğutmaktı. Serbest bırakılmayı talep ediyorum'" dediği belirtildi.

        NE DEMİŞTİ?

        Silahlı fotoğrafları ortaya çıkan Onur Gencer'in, emniyette verdiği ifadede, binada kaç kişi bulunursa bulunsun öldürme niyetiyle içeriye girdiğini söylediği öğrenildi. Onur Gencer'in sosyal medyadan zaman zaman terör örgütü PKK sempatizanlarıyla tartışmalar yaşadığını belirttiği kaydedildi.

        Gencer'in ifadesinde, "PKK'dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm. Oraya PKK'lıların gittiğini bildiğimden herhangi bir ayrım yapmayacaktım. Kim olsa ateş edecektim. Silahımda olan 10 mermiyi de ateşledim" dediği öğrenildi.

        YANINDAKİ ÇANTADA BIÇAK VE PARA VARMIŞ

        Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Binanın bulunduğu yere taksiyle gelen katil zanlısı Onur Gencer'in elindeki çantada, bıçak ve bir miktar para olduğu öğrenildi. Gencer'in, saldırıyı Amerikan yapımı olan Ruger marka 9 mm tabancayla gerçekleştirdiği, şarjördeki 10 mermiyi de ateşlediği belirtildi. Olaydan sonra Gencer'in üzerinde veya çantasında başka ateşli silah bulunmadığı öğrenildi.
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