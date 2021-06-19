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    • 19.06.2021 11:13
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    CHP Belediye Başkanı Alper Öner'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

    (CHP), Belediye Başkanı Alper Öner’i kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti. Öner'in parti disiplini ve parti yerel yönetim politikalarıyla bağdaşmayan tutumları nedeniyle disipline sevk edildiği belirtildi.

    İHA
    CHP, belediye başkanını disipline sevk etti

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Alper Öner hakkında, partinin temel ilkeleri ve etik değerleriyle bağdaşmayan iddiaların genel merkeze ulaştığını belirtti.

    DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
    Yapılan incelemeler sonucunda belediye başkanının, parti disiplini ve partinin yerel yönetim ilkeleriyle bağdaşmayan tutum ve davranışları olduğunun tespit edildiğini bildiren Torun, şunları söyledi "Bu kapsamda Merkez Yönetim Kurulunun 17 Haziran 2021 tarihli kararıyla Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

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