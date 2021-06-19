PKK'DAKİ ÇÖKÜŞ SÜRECİNİ ANLATTI

Örgüte katılımların son yıllarda azaldığını söyledi. Örgütün çöküş sürecine girdiğini şu sözlerle anlattı:

"Örgüt hiçbir zaman bu süreçte yaşadığı kadar büyük zorluklar yaşamadı. Son beş altı yıldır özellikle askeri performans açısında örgüt büyük bir düşüşe geçmiş durumda. Kitle desteğinin çoğunu kaybetti. Örgüte katılımlar sıfıra indi"

SİHA'LARDAN ÖRGÜTE BÜYÜK DARBE

Sadece başarılı kara operasyonları PKK'ya büyük darbe vurmadı. Yerli SİHA'lar örgütte paniği neden oldu. Terörist Şişman da örgütün kabiliyetinin ortan kalktığını söyledi.

"Özellikle Türkiye'de üretilen yeni modern askeri teknolojiler üretilen SİHA ve İHA'lar genel olarak örgütteki geçmiş süreçteki hareket kabiliyetinin tümünü ortadan kaldırmış oldu"