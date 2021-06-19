Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Özgür Gabar kod aldı terörist Fırat Şişman, PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın sağ koluydu.
25 yıldır PKK içinde olan Şişman, örgütün en büyük sözde bölge sorumlularından birisi. 8 Nisan'da Şırnak'ta Eren-10 operasyonunda ağır yaralı olarak ele geçirildi.
PKK'lı terörist jandarma ekiplerine PKK ile ilgili tüm bildiklerini anlattı. Çektiği videoda örgütün çöküş sürecine girdiğini söyledi.
"Eğer kötü bir yaklaşımları olmuş olsaydı olay yerinde zaten ağır yaralıydım, bilincimi yitirmiş durumdaydım, beş dakika bile müdahale edilmemiş olsaydı bana benim yaşama şansım imkanım olmayacaktı. Bunu yapabilirlerdi ama tersi bana yapıldı"
PKK'DAKİ ÇÖKÜŞ SÜRECİNİ ANLATTI
Örgüte katılımların son yıllarda azaldığını söyledi. Örgütün çöküş sürecine girdiğini şu sözlerle anlattı:
"Örgüt hiçbir zaman bu süreçte yaşadığı kadar büyük zorluklar yaşamadı. Son beş altı yıldır özellikle askeri performans açısında örgüt büyük bir düşüşe geçmiş durumda. Kitle desteğinin çoğunu kaybetti. Örgüte katılımlar sıfıra indi"
SİHA'LARDAN ÖRGÜTE BÜYÜK DARBE
Sadece başarılı kara operasyonları PKK'ya büyük darbe vurmadı. Yerli SİHA'lar örgütte paniği neden oldu. Terörist Şişman da örgütün kabiliyetinin ortan kalktığını söyledi.
"Özellikle Türkiye'de üretilen yeni modern askeri teknolojiler üretilen SİHA ve İHA'lar genel olarak örgütteki geçmiş süreçteki hareket kabiliyetinin tümünü ortadan kaldırmış oldu"