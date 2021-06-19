Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.06.2021 12:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.06.2021 12:40
    ABONE OL

    ? 19 Haziran ? ?

    19 Haziran ? ? Dünya üzerinde milyarlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp programına erişimde sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor. Programa giren ve mesaj gönderen vatandaşlar, mesajların gitmediğini fark ederken WhatsApp çöktü mü sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da programın çöktüğü bilgisi veriliyor.

    takvim.com.tr
    WhatsApp çöktü mü? 19 Haziran WhatsApp mesajlar neden gitmiyor? WhatsApp neden açılmıyor?

    WhatsApp çöktü mü? 19 Haziran WhatsApp mesajlar neden gitmiyor? WhatsApp'ta mesaj göndermek isteyen veya mesaj bekleyen vatandaşlar, WhatsApp'ın çöküp çökmediğini araştırıyor. Programda genel bir erişim sıkıntısı yaşandığı belirtilirken, WhatsApp dışında Instagram'da da erişim sıkıntıları olduğu söyleniyor.

    WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

    Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak arama motorlarında konuyla ilgili aramalarda artış gözlenirken, sosyal medyada kullanıcılar WhatsApp'a erişemediğini belirtiyor.

    Kullanıcılar söz konusu platformlara erişmek istediklerinde hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Instagram'ın ana sayfasında yer alan "Server Hatası" mesajı, sorunun veri merkezleriyle ilgili olduğunu ortaya koyuyor.

    AVRUPA'DA ARIZALAR GÖZÜKÜYOR

    Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Instagram'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorun yaşadığını belirtiyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    BioNTech kısırlaştırır mı?
    Haberler Güncel WhatsApp çöktü mü? 19 Haziran WhatsApp mesajlar neden gitmiyor? WhatsApp neden açılmıyor?