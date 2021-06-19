WhatsApp çöktü mü? 19 Haziran WhatsApp mesajlar neden gitmiyor? WhatsApp neden açılmıyor?

WhatsApp çöktü mü? 19 Haziran WhatsApp mesajlar neden gitmiyor? WhatsApp'ta mesaj göndermek isteyen veya mesaj bekleyen vatandaşlar, WhatsApp'ın çöküp çökmediğini araştırıyor. Programda genel bir erişim sıkıntısı yaşandığı belirtilirken, WhatsApp dışında Instagram'da da erişim sıkıntıları olduğu söyleniyor.
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak arama motorlarında konuyla ilgili aramalarda artış gözlenirken, sosyal medyada kullanıcılar WhatsApp'a erişemediğini belirtiyor.
Kullanıcılar söz konusu platformlara erişmek istediklerinde hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Instagram'ın ana sayfasında yer alan "Server Hatası" mesajı, sorunun veri merkezleriyle ilgili olduğunu ortaya koyuyor.
AVRUPA'DA ARIZALAR GÖZÜKÜYOR
Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Instagram'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorun yaşadığını belirtiyor.