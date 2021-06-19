WhatsApp çöktü mü? 19 Haziran WhatsApp mesajlar neden gitmiyor? WhatsApp neden açılmıyor?

WhatsApp çöktü mü? 19 Haziran WhatsApp mesajlar neden gitmiyor? WhatsApp'ta mesaj göndermek isteyen veya mesaj bekleyen vatandaşlar, WhatsApp'ın çöküp çökmediğini araştırıyor. Programda genel bir erişim sıkıntısı yaşandığı belirtilirken, WhatsApp dışında Instagram'da da erişim sıkıntıları olduğu söyleniyor.