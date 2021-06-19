AFGANİSTAN'DAKİ BARIŞ SÜRECİ

Taliban ile devam bir müzakere süreci var. Doha'da varılmış bir anlaşma var. NATO ve ABD ile Afganistan olarak pek çok başlıkta uzlaştık. Mahkumların serbest bırakılması, yabancı askerlerin ülkeden ayrılması gibi. Biz adımlar attık ama Taliban bir adım atmadı. Eğer barış sürecinin bir parçası olacaksanız, sözlerinizi yerine getirmeniz gerekir.

İlk olarak Taliban El kaide ile ilişkisini keseceğini ve şiddeti azaltacağını söylemişti ardından da siyasi süreç başlayacaktı.Biz bu başlıkları görüşmelerde masaya koyuyoruz.