ABD ve NATO askerlerini Afganistan'dan çekerken Türkiye ile ABD arasında Kabil Havalimanının durumuna ilişkin görüşmeler hız kazandı.
Türkiye'nin Kabil Havalimanı'na Türkiye'nin güvenliği sağlama rolünü üstlenmesi düşünülürken Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Antalya Diplomasi Forumuna katılmak için Türkiye'ye gelen Atmar A Haber'e önemli açıklamalar yaptı.
Atmar, "Türkiye'nin Kabil Havalimanına ilişkin adımları destekliyoruz" dedi.
İşte Atmar'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
TÜRKİYE'NİN AFGANİSTAN'DAKİ ROLÜNÜ DESTEKLİYORUZ
Türkiye Afganistan'da çok önemli bir rol oynadı. Ve bu durumdan Afganistan'da çok müteşekkür. Türkiye bu sonuca ulaşılmasında çok önemli bir rol üstlendi. Kabil Uluslararası Havalimanı diplomatik süreçlerin devamlılığı ve NATO'nun desteğinin devamı açısından önemli bir rol üstleniyor. Afganistan olarak Türkiye'nin Kabil Havalimanına ilişkin adımlarını tamamen destekliyoruz.Türkiye'nin bu süreçteki rolünün çok önemli olduğunu düşünüyorum.
AFGANİSTAN'DAKİ BARIŞ SÜRECİ
Taliban ile devam bir müzakere süreci var. Doha'da varılmış bir anlaşma var. NATO ve ABD ile Afganistan olarak pek çok başlıkta uzlaştık. Mahkumların serbest bırakılması, yabancı askerlerin ülkeden ayrılması gibi. Biz adımlar attık ama Taliban bir adım atmadı. Eğer barış sürecinin bir parçası olacaksanız, sözlerinizi yerine getirmeniz gerekir.
İlk olarak Taliban El kaide ile ilişkisini keseceğini ve şiddeti azaltacağını söylemişti ardından da siyasi süreç başlayacaktı.Biz bu başlıkları görüşmelerde masaya koyuyoruz.