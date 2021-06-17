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    • 17.06.2021 21:21
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    Son dakika: 'dan S-400 açıklaması! "Başkan Erdoğan ve Biden görüştü, diyalog devam edecek..."

    Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesine dair 'dan bir açıklama yapıldı. S-400 konusunun da yer verildiği açıklamada 'diyaloğun süreceği' ifade edildi. Öte yandan Kabil Havalimanı konusunda da mutabakata varıldığı bildirildi.

    Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

    Brüksel'de gerçekleşen NATO Zirvesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesine dair Beyaz Saray'dan S-400'lerle ilgili flaş bir açıklama yapıldı.

    Açıklamada S-400'ler için diyaloğun süreceği belirtildi.

    AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELER: MUTABAKAT SAĞLANDI
    Beyaz Saray, Başkan Erdoğan-Biden görüşmesinde iki ülkenin Afganistan Kabil Havalimanı konusunda genel bir mutabakata vardığını ve Joe Biden'ın bu sürece destek vereceğini belirtti.



    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET SÖZLER
    Başkan Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlamış S-400 ve F-35'ler konusunda net mesajlar vermişti.



        Başkan Erdoğan, "F-35 konusunda Türkiye'nin görüşlerinin değişmediğini Biden'a ilettiğinizi ifade ettiniz. ABD'nin F-35 konusunda görüşü değişti mi? Biden'dan aldığınız net yanıt ne oldu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

        "Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin dedim. Çünkü biz F-35'te üzerimize düşeni yaptık ve parasal olarak vermemiz gerekenleri verdik. S-400 ile ilgili olarak da biz sizden Patriot istedik, siz vermediniz, tam aksine üslerimizde bulunanları da aldınız. Dolayısıyla biz ne yapacaktık? Başımızın çaresine bakacaktık. Yakın markajda işleri takip etmemiz lazım. Biz bütün haklarımızın takipçisi olacağız. Savunma sanayisi ile ilgili tüm konuları, müşterek atabileceğimiz adımları görüşmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de Dışişleri Bakanı'mız, Milli Savunma Bakanı'mız ve Savunma Sanayii Başkanı'mız muhataplarıyla görüşmek suretiyle bu süreci yürütecekler."

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        Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması
        Haberler Güncel Son dakika: Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması! "Başkan Erdoğan ve Biden görüştü, diyalog devam edecek..."