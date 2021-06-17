Brüksel'de gerçekleşen NATO Zirvesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesine dair Beyaz Saray'dan S-400'lerle ilgili flaş bir açıklama yapıldı.
Açıklamada S-400'ler için diyaloğun süreceği belirtildi.
AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELER: MUTABAKAT SAĞLANDI
Beyaz Saray, Başkan Erdoğan-Biden görüşmesinde iki ülkenin Afganistan Kabil Havalimanı konusunda genel bir mutabakata vardığını ve Joe Biden'ın bu sürece destek vereceğini belirtti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET SÖZLER
Başkan Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlamış S-400 ve F-35'ler konusunda net mesajlar vermişti.