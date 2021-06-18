Horasan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli pratisyen hekim Dr. Emine Uğur, hemşire Elif Özkan, Selçan Paçal ve Emre Arslan ile vatandaşların koronavirüs aşılarını yapmak üzere, şoför Mahmut Özdemir yönetimindeki mobil araçla 12 kilometre uzaklıktaki Kırkgözeler köyüne gitti.
Köy muhtarı Taha Küçük, cami hoparlöründen yaptığı anonsla sağlık ekibinin aşı yapmak için köye geldiğini duyurdu. Ekip, konukevi önüne kurulan masada işlemlerini yaptığı vatandaşlara aşılarını uyguladı.
Köyün çobanları Fettah Sakık ile Ercan Çiftçi'nin olmadığını gören Dr. Emine Uğur, muhtardan kendilerini onların yanına götürmesini istedi. Araçlarına binen sağlık ekibi, engebeli alanları ise yürüyerek aşıp çobanlara ulaştı.