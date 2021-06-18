"BİZİ DAĞIN BAŞINDA BULDULAR, DUYGULANDIK"

Bir ağacın gölgesinde otururken kendilerine doğru gelen sağlık ekibini gören çobanlar hem şaşırdı hem de duygulandı. Evli ve 4 çocuk babası Ercan Çiftçi, Iğdırlı olduklarını ve Kırkgözeler'e çobanlık yapmak için geldiklerini söyledi.