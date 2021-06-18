Rus basınından bomba iddia: Rusya 1 Temmuz’da Türkiye uçuşlarına başlayabilir

Rusya'dan gelen heyette ise Rusya Halk Sağlığı ve Tüketici Hakları Kurumu temsilcileri arasında Heyet Başkanı ve Sıhhi Kontrol Dairesi Başkan Yardımcısı Şevkun İrina Gennadievna, Tataristan Cumhuriyeti Rusya Halk Sağlığı ve Tüketici Hakları Kurumu Dairesi Başkan Yardımcısı Avdonina Lübov Gennadyevna, Rusya Halk Sağlığı ve Tüketici Hakları Kurumu'nun Epidemiyoloji Merkez Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Pşeniçnaya Natalya Yuryevna, Rusya Halk Sağlığı ve Tüketici Hakları Kurumu'nun Veba Karşıtı Araştırma Enstitüsü Bilimsel Sekreteri Kedrova Olga Viktorovna, Rusya Federasyonu Turizm Federal Ajansı Rosturizm'in Tur Operatörleri Sicilinin Oluşturulması ve Bakımı Daire Başkanı Merklin Aleksandr Vasilyeviç ve Rusya Federasyonu Sağlık Bakanlığı FGBU 'NMITS FPI' Poliklinik Danışma Bölüm Başkanı Glebov Konstantin Aleksandroviç yer alıyor.

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı yetkililerinin ev sahipliği yaptığı heyet, bu sabah uçakla geldikleri Antalya Havalimanı'nda ilk incelemelerini yaptı. Ardından Side bölgesindeki iki oteli gezen heyet, önümüzdeki 3 gün boyunca Belek'teki turistik tesisleri, ören yerlerini, seyahat acentelerini gezecek, alınan önlemleri yerinde görecek.

Rus heyet, incelemeleri ışığında hazırlayacağı raporunu bu hafta içinde açıklayacak ve bu raporun Rusya ile Türkiye arasındaki turizm uçuşlarının başlatılması kararında etkili olması bekleniyor.



