Kovid-19 pandemisiyle mücadelede aşılama süreci devam ederken her geçen gün aşılanan vatandaşların sayısında büyük artış yaşanıyor. İlk ya da ikinci doz Biontech ya da Sinovac aşısı olanlar banyo yapılıp yapılmayacağını merakla araştırıyor. Peki, aşı sonrası duş yapılır mı? Biontech Sinovac aşı olduktan sonra banyo yapılır mı? İşte detaylar...

AŞI SONRASI DUŞ YAPILIR MI?

Prof. Dr. Dilek Arman,"Aşıdan sonra duş alınmaması, kişilerin mantık yolu ile oluşturdukları bir önlem olsa gerek. Aşı sonrasında aşırı sıcak duş almak, sadece lokal reaksiyon riskini artırabilir. Ancak bunun dışında, "Herhangi bir aşı sonrası duş alınmaz" diye bilimsel bir bilgi yok. Çünkü aşı uygulaması sonrasında cilt açıklığı hızla kapanıyor, buradan vücuda mikrop girmesini beklemiyoruz" şeklinde konuştu.

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