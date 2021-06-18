Kovid-19 pandemisiyle mücadelede aşılama süreci devam ederken her geçen gün aşılanan vatandaşların sayısında büyük artış yaşanıyor. İlk ya da ikinci doz Biontech ya da Sinovac aşısı olanlar banyo yapılıp yapılmayacağını merakla araştırıyor. Peki, aşı sonrası duş yapılır mı? Biontech Sinovac aşı olduktan sonra banyo yapılır mı? İşte detaylar...
AŞI SONRASI DUŞ YAPILIR MI?
Prof. Dr. Dilek Arman,"Aşıdan sonra duş alınmaması, kişilerin mantık yolu ile oluşturdukları bir önlem olsa gerek. Aşı sonrasında aşırı sıcak duş almak, sadece lokal reaksiyon riskini artırabilir. Ancak bunun dışında, "Herhangi bir aşı sonrası duş alınmaz" diye bilimsel bir bilgi yok. Çünkü aşı uygulaması sonrasında cilt açıklığı hızla kapanıyor, buradan vücuda mikrop girmesini beklemiyoruz" şeklinde konuştu.
İşte son gelişmeler;
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün içinde toplan 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını belirterek, "24.00 itibariyle yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun" dedi.
Bakan Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında planlı şekilde uygulanan aşı çalışmalarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, günlük uygulanan aşılama çalışmasıyla ilgili bilgi vererek, "Bugün 1,5 milyonuncu doz aşı, saat 21.43'te uygulandı. Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 bin 232 doz aşı daha yaptı. Böylece son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doza ulaştık. 24.00 itibariyle yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun. Hayırlı geceler" dedi.