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    • 18.06.2021 12:29
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    Son dakika: Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da aşı rekoru!

    Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama tam gaz devam ederken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan flaş bir açıklama geldi. Yerlikaya, "Aşı seferberliğinde İstanbul’umuz yeni bir rekor kırdı. 17 Haziran’da İstanbul’da aşı olanların sayısı: 357.134. Koronavirüsü aşıyla yeneceğiz" dedi.

    Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da yeni rekor!

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün aşı seferberliğinde İstanbul'da rekor kırıldığını ve 357 bin 134 kişinin koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı.

    Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı seferberliğinde İstanbul'umuz yeni bir rekor kırdı. 17 Haziran'da İstanbul'da aşı olanların sayısı: 357.134. Koronavirüsü aşıyla yeneceğiz" dedi.

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