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    • 18.06.2021 20:08
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    Son dakika! , itibarıyla 'ye uçuşları başlatıyor

    Gelen son dakika haberine göre , 'ye tüm uçuşların itibarıyla tekrar başlatılması kararı aldı. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, başkent ’da video konferans yöntemiyle yaptığı basın toplantısında, uçuşların tekrar başlatılacağını açıkladı. Haberin detayları...

    Rusya'dan Türkiye kararı! Başlıyor

    Son dakika haberi... Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı aldı. Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılamada gösterdiği hız ve performans ile Rus heyetinin Türkiye'de yaptığı incelemeler alınan kararda etkili olduğu belirtiliyor.

    Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, başkent Moskova'da video konferans yöntemiyle yaptığı basın toplantısında, uçuşların tekrar başlamasına yönelik Rus heyetin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin sona erdiğini söyledi.

    Türk yetkililerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili bir rehber hazırladığını söyleyen Golikova, "Rus heyetinin değerlendirmesine göre, Türkiye'de maske kullanımına dikkat edilirken, kontroller organize bir şekilde yapılıyor. Gerekli maske ve hijyen malzemeleri de bulunuyor." dedi.

    Türkiye'deki turizm tesislerinde çalışanlara yönelik aşılama sürecinin de başarıyla yürütüldüğüne işaret eden Golikova, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındı." diye konuştu.

    Golikova, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Belçika, Bulgaristan, Ürdün, İrlanda ve İtalya ile de uçuşların tekrar başlatılmasına karar verildiğini söyledi.

    BAKAN ERSOY: GÜVENLİ TURİZM ADINA ÜLKEMİZE OLAN GÜVENİN BİR GÖSTERGESİ

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesanından yaptığı paylaşımda, uçuşların başlatılmasının güvenli turizm adına Türkiye'ye olan güvenin bir göstergesi olduğunu söyledi.

        Ersoy, "Önümüzdeki süreçte diğer ülkelerle de yürüttüğümüz diplomasi trafiğinin meyvelerini Rusya ile olduğu gibi alacağımızı umuyorum." dedi.

        Rusya, 15 Nisan'da aldığı kararla Türkiye ile uçuşları sınırlandırmıştı. Rusya'dan bir heyet, 16 ve 17 Haziran'da Antalya'yı ziyaret ederek yetkililerden COVID-19 önlemleri hakkında bilgi almıştı.

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